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200 yıllık değirmen kaderine terk edildi
200 yıllık değirmen kaderine terk edildi
Bartın'ın Çaybükü köyünde, atıl kalan tarihi değirmenin turizme kazandırılması isteniyor. Sahibinin vefatından sonra kaderine terk edilen değirmenin 200 yıllık olduğu belirtildi.
Seyahat 4 Ekim 2020 - 10:28

Sahibi Ahmet Karuşağı’nın 13 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından atıl kalan, Çaybükü köyü yolu kenarındaki yaklaşık 200 yıllık değirmen, tamamen sarmaşıklarla kaplandı.

Yıllar önce tarihi değirmenin suyu ırmaktan gelen su ile karşılanırken, çevre köylerde yaşayanların da tarım ürünleri değerlendirildi. Tahılların depolandığı 3 ambarın bulunduğu alanda ayrıca oluşturulan su toplama havuzları da dikkat çekiyor.

FOTO: DHA

Köyde yaşayan İhsan Duman, tarihi değere sahip çıkılmasını isteyerek, “Bu bina değerlendirilirse çok iyi olur. Sonuçta bu bizim bir kültür mirasımız. Turizme kazandırılırsa çok güzel olur. Bu değirmende çok insanın anısı vardır. İnşallah bu tarihimiz gün yüzüne çıkarılır” diye konuştu. (DHA)

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