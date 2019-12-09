2020’nin en trend seyahat destinasyonları

2020 için seyahat planlarınızı yaparken radarınıza daha az bilinen destinasyonları da almak isterseniz, Airbnb’nin rezervasyon analizleri üzerinden çıkardığı trend şehirlere göz atabilirsiniz...

Milwaukee, ABD

Michigan Gölü kıyısındaki tarihi mücevher Milwaukee, bu zamana kadar gözden kaçmış olsa da harikulade barların, manzaralı restoranların ve Calatrava tasarımı sanat müzesi gibi büyüleyici kültürel merkezlerin yer aldığı bir yer. Bölgeyi doyasıya keşfetmek için 170 kilometrelik bisiklet yolunu da kullanabilirsiniz.

Bilbao, İspanya

Karanlık bir sanayi şehrinden gelişmiş kültür merkezine… Zaman içinde dikkate değer bir dönüşüm yaşayan Bilbao, yaşam dolu akşam yemeği alanları, nefes kesici mimarisi ve unutulmaz şehir silüeti ile görülmeye değer. Frank Gehry tasarımı Guggenheim Müzesi'nin yeniden açılışına ek 2020'de Bilbao'yı trendler arasında sokan Avrupa futbol turnuvalarına da ev sahipliği yapacak olması.

Buriram, Tayland



Kırsal bölgesi Tayland'ın en kıymetlilerinden Khmer anıtlarına ev sahipliği yapan Buriram'ın en çok bilinen anıtı Phanom Rung kuşkusuz. Kendisinden daha ünlü komşusu Kamboçya kadar popüler olmasa da 2020'nin ziyaret edilmesi gerekenleri arasında. Bunun bir diğer nedeni, Mart ayında Chang International Circuit'te gerçekleştirilecek olan MotoGP.

Sunbury, Avustralya



Melbourne'nin kuzeybatısına kısa bir sürüş ile ulaşılan Sunbury, doğal yaşamı, bağları ve Viktoryen dönem mimarisi ile keşfetmeyi seven seyahat tutkunları için paha biçilmez bir destinasyon. Kriket sporunun da doğduğuna inanılan yer, Melbourne'de düzenlenecek ICC T20 World Cup etkinliklerine katılmak isteyenleri 2020'de kucaklayacağa benziyor.

Romanya

El değmemiş tepeleri ve antik kırsal kasabaları ile Romanya, seyahat planlarını ana yolun dışına çıkarak yapmak isteyenler için en ideal destinasyonlardan. Ekosistemin korunması konusunda 2018 verilerine göre dünyanın en iyi 15.'si olan ülke, bakir ormanların en iyi korunduğu yerlerden aynı zamanda.

Xi'an, Çin



Çin uygarlığının doğduğu yerlerden biri olarak kabul gören Xi'an, 1974 senesinde yerel çiftçiler tarafından keşfedilen tarih öncesi terakota savaşçıları koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Çin'in açık hava müzesi olarak da anılan bölgenin tarihi zenginlikleri 2020 senesinde gece pazarları ve performansları ile farklı bir deneyime dönüşüyor.

Eugene, ABD

Kuzeybatı Pasifik'in kendisi küçük ama etkisi çok büyük şehri ile tanışmak için 2020 harika bir fırsat olabilir. Birçok çok uluslu şirketin kurulduğu Eugene, asıl popülaritesini Oregon'un aşçılık merkezi olmakla kazandı. Doğal güzelliklerle çevrili bölge, kapılarını ekolojik bilinci yüksek ziyaretçilere açarken organik besin endüstrisinin gelişimi için de önemli bir üs olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki yıl karbonsuz hava sahasına ulaşmayı hedefleyen yeşil şehir, koşu meraklıları için de doğal parkurlara sahip.

Lüksemburg

1994'te UNESCO Dünya Mirası Bölgesi ilan edilen bu küçük şehir, büyüleyici tarihi ve dramatik coğrafyası ile görülmeye değer. Şehrin kendisinin yanı sıra ülkenin Orta Çağ kalelerine ve etkileyici kasabalara ev sahipliği yapan ormanlık tepeleri ile olağanüstü üzüm bağları deneyimlenmesi gerekenlerden.

Guadalajara, Meksika

Sonunda Meksika'nın en büyük ikinci şehri hak ettiği tanınırlığı kazanıyor. Chapultepec mahallesindeki kolonyal dönem mimarisinden heyecan verici seçkideki festivalleri ve müzelerine Guadalajara, yeşil şehir olmak için iddialı adımlar atan yerlerin de başında geliyor.

Vanuatu

Avustralya'nın 3000 kilometre doğusunda yer alan takım adalar yerleşimi, Pasifik vahşi yaşamının en çarpıcı şekilde gözlemlenebileceği yerlerden. 80'i aşkın adası ve 100'ü aşkın anadili ile kültürel çeşitliliğin de sizi sarmaladığı bir bölge. Volkanik dağa tırmanmaktan tüplü dalışa pek çok macera dozu yüksek aktivite seçeneği de mümkün.