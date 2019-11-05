2020’nin seyahat trendleri

Dünya siyasi faktörler, küresel ısınma ve devasa teknolojik sıçrama ile karşı karşıya olsa da, tüm bu belirsizlikler içinde değişmeyen tek bir şey var; insanların seyahat arzusu. Peki 2020’de planlarımızı ve tüm endüstriyi etkileyecek trendler ne olacak? İşte seyahat konusunda dikkat çeken tüm 2020 trendleri...

Lüks Tren Seyahatleri

Geçmişin önemli ve özel seyahat araçlarından trenler, lükse selam duran tavırları ile geri dönüş yapıyor. Eski iştihamlarını koruyarak yenilenen ve üst-sınıf seyahat deneyimi yaşatmayı vadeden trenlerde 5 öğün yemek, havalı yatak odası şartları ve göz kamaştırıcı dekorasyonlar gibi cezbedici seçenekler ön planda. Tek kişinin yanı sıra grup halinde seyahatler için de ideal olan trenler, prestijli ve keyifli yolculukların en özel araçları.

Insta-Turizm

Etki ve ilham dozu en yüksek sosyal medya platformu, kuşkusuz Instagram, ve bu platformun seyahatler üzerindeki belirleyiciliği son derece yüksek. Zira Instagram üzerinden gitmeyi arzuladığınız destinasyonun fotoğraflarına bakmak, o bölgenin bilgilerine bir broşürden bakmaktan daha inandırıcı.

Yapılan araştırmalar, gidilecek yerlerin belirlenmesinde ‘Instagramlanması' kriterinin ilk sıralarda olduğunu gösteriyor. Hal böyle olunca popüler lokasyonlara ilgi daha da artıyor. Siz yine de bu tip bir yere gittiğinizde bölgenin yerel koşullarına saygılı olmayı ihmal etmeyin.

Yeraltı Yemek Kulüpleri

Daha lokal düzeyde yemeklerden hoşlanan ve yeni aşçılık deneyimlerini tatmak isteyen insanlardan bir araya gelen bu kulüpler yeni lokasyonlarda, yeni insanlarla oluşturulmuş anlık yemekler organize ediyor. Gizemli bir şefin gizemli menüsünü tadabileceğiniz bu etkinliklerin en harika yanı, hemen her şeyin sürpriz olması.

Mikro Yolculuklar

Yeryüzündeki herkesin uzun bir tatil planlamak için ne zamanı ne de yeterli deneyimi var. Hatta öyle ki, popülasyonun çok az bir kısmı düzenli seyahat ediyor. İşte bu yüzden 2020 oldukça önemli; zira kısa ancak yoğun yolculukları adeta kucaklayacağımız bir yıl bizi bekliyor.

İşi ve seyahati bir arada yürütebileceğiniz, daha bütçe dostu, yine de kültürel doyuma ulaşabileceğiniz kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Sadece 2-4 gün konfor bölgenizden uzaklaşarak stres atabilir, yaratıcılığınızı körükleyebilir ve kültüler aydınlanma yaşayabilirsiniz.

Yeşil Seyahatler

Greta Thunberg sayesinde iklim değişikliğine karşı artık daha ilham doluyuz kuşkusuz. Farklı insanlar için farklı anlamlara gelse de çevre odaklı seyahatleri bir başlık altında toplayabiliriz; yeşil seyahatler.

Bu kümenin içine gönüllü temizlik, bitki ekimi veya doğal inşa hareketlerini koyabilir, seyahatinizde çevreye duyarlı metodlar uygulayabilir veya tüm seyahatinizi doğanın içinde geçirecek şekilde planlayabilirsiniz.

Veganizm

2019 vegan yılı idiyse 2020 de vegan seyahatin yılı olacak. Yeşil seyahatlerden daha spesifik olan bu trend, vegan beslenme alışkanlıklarına değer veren, hizmetinden atölyesine hemen her seçeneği içine alıyor. Dünyaya ve beslenmeye olan bakışını değiştirmek isteyenler için ideal.

DNA'nın Peşinden

‘Geçmişe seyahat' da diyebileceğimiz DNA seyahati, gen haritanızın izini sürebileceğiniz bir trend. Köklerinizi araştırabileceğiniz, geçmişinizle tanışabileceğiniz ve özünüzü keşfedebileceğiniz, deneyimlenmesi gereken kişiye özel bir yol haritası.

Kitap Festivalleri

2020 seyahat trendleri arasında hızla popülerlik kazanması beklenen kitap festivalleri veya edebi seyahatler, favori yazarınızın, kitabınızın veya festivalinizin peşine düşmenizi salık veriyor. Bir yazarın konuşmasını dinlemek, imza gününe katılmak; sayfalarını çevirir gibi bir kitabın geçtiği yollardan yürümek; ikonik kütüphanelerin sessizliğini dinlemek sizi bambaşka hikayelerle tanıştırabilir.

İkinci Şehirlere Seyahat

Bir ülkenin majör şehrini pas geçip yakınındaki az bilinen şehre seyahat etmeyi yücelten trend, daha az kalabalıkta, daha uygun bütçeyle kültürel anlamda daha zengin yerleri keşfetmek isteyenler için ideal.

Nakitsiz Seyahat

Yurt dışına seyahat ederken son dakikaya bırakmamaya çalıştığımız döviz alımı prosedürünü rafa kaldıracak bir trend, gelişmiş ülkeleri etkisi altına almaya başladı bile. İşlemlerin hızlı yürümesi adına nakitten yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayan ülkeler, seyahatseverleri de kredi kartı veya sanal kart kullanmaya teşvik ediyor. Daha güvenli bir seyahat için denenebilir.

İşe Uzaktan Bağlanın

Kumsalda maillerini kontrol eden birisi ile karşılaşmışsınızdır, hatta bu kişi bizzat siz bile olabilirsiniz. 5G teknolojisi gibi yeniliklerle birlikte daha çok bir yaşam tarzı değişikliği ile el ele yürüyebilecek olan işe uzaktan bağlanılan seyahatler, siz nerede olursanız olun hazırlamanız veya göndermeniz gereken bir iş olduğunda bundan yoksun kalmamanızı sağlıyor.

Seyahatinizi planlamadan önce gitmek istediğiniz yerdeki teknolojik gelişmelere veya açık çalışma alanlarına yapılan yatırımlara göz atmanız yeterli.

Kuzey Işıklarına Yolculuk

Belki de 2020 Kuzey ışıklarını kovalayabileceğiniz yıl olacak. Seyahatseverlerin tamamına yakınının yapılacaklar listesinde yer alan aurora, tüm yıl boyunca hakkınız olan izinleri bir araya getirip kullanmak isteyeceğiniz türden bir deneyim.

Dönüştürücü Seyahatler

Tüm bu karmaşanın içinde birçok insan, seyahat ederken dahi bir fark yaratmak istiyor. 2020 seyahat trendlerinden biri ise bu anlamda oldukça besleyici; dönüştürücü seyahatler.

Sadece başkalarına değil insanın kendine de iyi gelecek destinasyonların belirlenmesi şeklinde açıklayabileceğimiz trend, gönüllü işlere katılabileceğiniz veya yoga kamplarında sessizliğe çekilebileceğiniz yerleri kapsıyor.

Data ile Kişiselleştirilmiş Seyahatler

Otellerden havayolu şirketlerine ve Google gibi şirketlere, herkes hakkınızda daha önce olmadığı kadar çok şey biliyor. Gizliliğin ihlali noktasında ürkütücü gelen bu gerçeklik, madalyonun diğer yüzünde size daha akıcı ve eğlenceli bir seyahat deneyimi sunuyor.

Google, Facebook ve diğer yapay zeka uygulamalarının sizin hakkınızda topladığı datayı süzen ve tüm bu bilgiler ışığında size kişiselleştirilmiş seyahatler planlayan uygulamalara göz atmanızda fayda var.

Yavaş Seyahatler

Sürekli kaçırma korkusu (FOMO) yerine hızı biraz kesip 2020'de yavaşlamaya ne dersiniz? Çevreye olan etkiyi azaltmak için daha uzun rotalardan yolculuk yapmak, bir anda değil de tadını çıkararak ulaşmak; eğer planladığınız seyahat için kendinize uzun bir takvim belirlediyseniz mutlaka deneyimlemeniz gereken bir trend. Yolculuk yapmanın anlamını keşfedebileceğiniz türden.

Hayvanlar Öncelikli

Hayatını evcil hayvanla paylaşanların %55'i onların çocukları kadar önemli olduklarını söylüyor. Hal böyle olunca 2020 evcil hayvan odaklı seyahatler için yeni bir çağ anlamına geliyor.

Seyahat edilecek ve kalınacak yer ile yapılacakları belirlerken evcil hayvanların ihtiyaçlarını da gözeten bu anlayış, mevcut seyahat anlayışının gözden geçirilmesini de beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Kaynak: OGGUSTO