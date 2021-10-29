2022’nin en iyi tatil destinasyonları açıklandı

ABD merkezli seyahat devi Lonely Planet, 2022'nin en iyi tatil destinasyonlarını belirledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü pandemisinin ardından ülkeler yavaş yavaş kapılarını turistlere açmaya başlarken, seyahat acentelerine yönelik rağbet de günden güne artıyor. ABD merkezli seyahat devi Lonely Planet, yayımladığı son kitabında 2022’nin en iyi tatil merkezlerini açıkladı.

İşte Lonely Planet’e göre, Umman çölünün gizli mücevherlerinden Belize’nin parlak mavi sularına kadar, yapılacaklar listenizde olması gerektiğini düşündükleri 10 tatil destinasyonu:

10- Mısır: Mısır, dünyanın yedi harikasından biri olan Giza Piramitlerine ev sahipliği yapmaktadır. Piramitlerin en eskisi olan Dozer Piramidi de geçen yıl halka yeniden açıldı.

9- Malavi: Doğu Afrika’da yer alan Malavi’de filleri, babunları, su aygırlarını ve diğer hayvanları kendi doğal ortamlarında izleyebileceğiniz safariler en popüler aktiviteler arasında.

8- Nepal: Everest Dağı’ndan bahsetmeden Nepal’i tartışmak neredeyse imkansız. Everest, macera severler için hala bir cazibe merkezi…

7- Umman: Norveç’in dünyada fiyortları olan tek yer olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman Umman’a hiç gitmemişiniz demektir…

6- Anguilla: Karayipler’de bulunan ve Birleşik Krallık’a ait bir ada olan Anguilla, cam gibi denizi, lüks otelleri, doğa harikası plajları ve corona virüsü pandemisi dönemindeki başarısıyla 2022’nin en çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri olacağının sinyalini verdi.

5- Slovenya: Doğu Avrupa’da yer alan Slovenya, içki kültürü ve eğlenceli gece hayatıyla öne çıkıyor. Ayrıca ülkede gezilmesi gereken doğal güzellikler de sizi oldukça etkileyecek…

4- Belize: Maya kalıntılarını keşfetmek, masmavi sularda yüzmek, vahşi yaşamı yakından görmek ister misiniz? Orta Amerika’daki Belize, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Belize Bariyer Resifi ile ön plana çıkıyor. Avustralya’nın kapılarını turistlere açmasını beklemek istemeyenler için 2022 yılının en popüler seçeneklerinden biri olacak.

3- Mauritius: Hint Okyanusunda, Madagaskar’ın yaklaşık 700 mil doğusunda yer alan ada ülkesi Mauritius, harika golf sahalarıyla kaplı, sayısız su sporu, dağ yürüyüşü sunuyor. Avcılık, kuş gözlemciliği harika yemekler, üç ve dört yıldızlı oteller, dünyanın en iyi botanik bahçelerinden biri, iyi gece hayatı, güzel sahil barları, UNESCO Dünya Mirası Alanları ile 2022’nin en popüler yerleri arasında olacak.

2- Norveç: Dünyanın en mutlu ülkelerinde hep ilk sıralarda yer alan Norveç, dünyanın en kuzeydeki kayın ormanı olan Bøkeskogen’den fiyortlarına kadar 2022’de en çok tercih edilen destinasyonlardan biri olacak.

1- Cook Adaları: Lonely Planet kitabının ilk sırasında, Güney Pasifik’teki bu 15 adadan oluşan Cook Adaları yer alıyor. Muhteşem denizi ve su altı dünyasının yanı sıra adadaki yerliler ve korunmuş köyler de turistler için ilgi çekici.

İlginizi Çekebilir Dünyanın en büyük yolcu gemisi 2022'de suya iniyor