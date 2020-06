250 rehber, Aspendos’tan dünyaya ‘sizi bekliyoruz’ diye seslendi

Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya gelen 250 turist rehberi, Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev'in seslendirdiği 'Caruso' şarkısı eşliğinde, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülke insanlarına 'We are waiting for you: Sizi bekliyoruz' sloganıyla davette bulundu.