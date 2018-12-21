26 saatlik büyülü bir yolculuk: Doğu Ekspresi

Son dönemlerin yurt içindeki en büyük kış macerası, mevsimin en trend seyahati olan Doğu Ekpsresi'ni yaşamak hayaldi gerçek oldu. Geçtiğimiz yıl bir çok kez niyetlenip bilet sıkıntısı yüzünden ertelemek zorunda kaldığım Doğu Ekspresi seyahatini en güzel zamanda yaşamanın verdiği mutlulukla yazıyorum...

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‘Bu yıl bir yolunu bulup mutlaka gideceğim’ dediğim yolculuk için haftalarca bilet kovaladım. Daha önce gidenlerin paylaştığı taktikleri, yazıları ve tecrübeleri araştırıp durdum.

İSTEDİĞİNİZ TARİHE BİLET BULMAK İMKANSIZ

Şundan kesinlikle emin olabilirsiniz; bu seyahat hiçbir zaman kafanızda planladığınız kesin tarihe uymayacak. Çünkü istediğiniz tarihe bilet bulmak imkansızdan biraz öte… Bilet bulduğunuz tarihte gidebilecek esneklikte bir plan yapmanız gerekiyor. Bu durumda da şans faktörüne fazlasıyla ihtiyacınız olacak.

DOĞU EKSPRESİ’NE NASIL BİLET BULDUM?

Tur şirketlerinin biletler üzerindeki etkisini bu seyahat ile ilgilenen hemen herkes duymuştur. Ancak bunu kendi gözlerinizle görünce daha iyi anlayacaksınız. Yolculuk yaptığım gün 2 vagon ‘özel’ olarak tur şirketlerinin müşterilerine kapatılmıştı. Yani fazla para veren yaşını başını almış bir çok insan bu ayrıcalığa Doğu Ekspresi hayali kuran gençlerden önce sahip olmuştu. Peki ben nasıl bilet buldum?

Neredeyse her saat başı bilet aradığım TCDD sitesinde şans eseri 10 Aralık tarihine koyulan ek vagona denk geldim. Hiç düşünmeden almak zorundaydım çünkü düşünmeye başladığınız an biletleri kaptırmış oluyorsunuz…

PES ETMEYİN SABIRLI OLUN

Hızlıca kuşetli vagondan 4 adet bilet aldım. Sistem koltuk seçimi yaptıktan sonra size 10 dakikalık bir süre veriyor. Bu 10 dakikalık sürede seçtiğiniz koltuk için ödeme gerçekleştiremezseniz size ayrılan yer otomatik olarak boşa düşüyor. Yani müsait yer bulamadığınızda hemen pes etmeyin. O 10 dakikalık sürede ödemeyi gerçekleştiremeyen veya arkadaşıyla aynı kompartımana denk getiremediği için vazgeçenler olacaktır. Bu durumda boşa çıkan yeri siz alabilirsiniz.

HIZLI TREN İLE ANKARA, SONRA ANITKABİR

Bilet işini hallettikten sonra yolculuk için 10 günlük bir süremiz vardı. Ben ve 3 arkadaşım o sürede konaklayacağımız oteli, dönüş uçağını ve Ankara’ya gideceğimiz hızlı tren biletlerini hallettik.

Doğu Ekspresi her gün saat 18.00’de Ankara Garı’ndan hareket ediyor. Seyahat günü geldiğinde sabah erken saatlerde hızlı trenle İstanbul’dan Ankara’ya geçtik. 4 saat süren yolculuk sonrası yanımıza aldığımız eşyaları ve çantaları Ankara Garı’nda emanet dolabına bırakarak (fiyatları oldukça makul) Anıtkabir ziyareti yaptık. Gar ile Anıtkabir arası taksi ile 10 dakikalık mesafede. Doğu Ekspresi’nin kalkış saatinden daha erken Ankara’da olursanız, vaktinizi Ata’nın huzuruna giderek değerlendirebilirsiniz.

BİLETLERDE KARABORSA KONTROLÜ

Doğu Ekspresi hareket saati geldiğinde gardan eşyalarımızı alıp büyük bir heyecanla eski garın içine girdik. Tren perona girdiğinde herkeste inanılmaz bir heyecan oluştu, haliyle telefon kameraları korna çalarak yolcuları selamlayan Doğu Ekspresi’ne doğru çevrildi.

Kendi vagonumuzu bulup eşyalarımızı yerleştirdikten sonra bilet kontrolü yapıldı. Trendeki görevliler bu konuya özellikle son zamanlarda oldukça fazla dikkat ediyorlar. Çünkü bu kadar popülerleşen ve ilgi gören trenin biletlerinde karaborsa olayı da bir hayli fazla…

Oldukça temiz nevresim ve yastıkların dağıtıldığı trende ayarlanabilir ısıtma sistemi ve her kompartımanda 1 adet olacak şekilde prizler bulunuyor. Yataklı vagonlarda ekstra olarak buzdolabı da yer alıyor.

26 SAAT FARKLI İNSANLAR, FARKLI HİKAYELER

Vagondaki bütün yolcuların iyi vakit geçirme bilinciyle geldiği ve bu şansın bir kere yakalanabileceğini bilerek hareket etmesi Doğu Ekspresi’nde farklı bir ortam yaratıyor.

26 saat sürecek bu uzun yolculukta farklı insanlar tanımak, onların hikayelerini dinlemek ve bu unutulmaz anı daha önce tanımadığınız hayatlarla yaşamak ayrı bir deneyim yaşatıyor.

MANZARASI SÜREKLİ DEĞİŞEN OTEL ODASI

İşte bizim de Doğu Ekspresi’nde gecemiz böyle geçti. Şarkılar söyleyerek, gülerek, eğlenerek, kimsenin kimseye ‘susun artık uyuyacağız’ demediği bir yolculuk yaşadık. 3-4 saatlik uykunun ardından gözlerimizi Erzincan’da açtık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bizi karşılayan İliç’in meşhur manzaraları hepimizi trenin camlarına doluşturdu. Gece sırasıyla Kırıkkale, Kayseri ve Sivas’tan geçmiştik.

Kahvaltımızı yaptıktan sonra manzaranın tadını çıkarmaya ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeye koyulduk. Manzarası sürekli değişen bir otel odası hayal edebilir misiniz? İşte bu tren gerçek manada böyle bir mucize sunuyor yolcularına…

MUTLAKA YAŞAYIN

İçeride zamanın nasıl aktığını anlamıyorsunuz. Hava tekrar kararmaya başladıktan sonra Erzurum’da başlayan kar ile birlikte 26 saatin sonunda Kars’a vardık.

Bir 26 saat daha sürsün istediğim, tadı damağımda kalan Doğu Ekspresi yolculuğunda son durağa gelmiştik. Herkes için hayatında bir kez olsun yaşamasını dilediğim bu seyahatin bu kadar popülerleşmesi elbette sosyal medya sayesinde… ‘Kimsenin haberi yokken gidiyorduk’ diyenleri boşverin. Tüm söylenenlere kulak tıkayarak gidin. Doğu Ekspresi’ni mutlaka yaşayın…

Yazı: Ümit Genç