3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor

Bayburt'ta yerin 5 metre altındaki 3 bin yıllık Aydıntepe yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açılan Roma dönemine ait yer altı şehri, ilgi görüyor.

İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe yer altı şehrinin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında, 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yer altı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI



Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yer altı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi, diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe yer altı şehri, corona virüsü salgını nedeniyle ziyarete kapatıldı. Bir süre önce yeniden kapılarını açan yer altı şehrini, 3 ayda 30 bin kişi ziyaretçi etti.(DHA)