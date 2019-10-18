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3 tekerlekli bisiklet üzerinde yaşam
3 tekerlekli bisiklet üzerinde yaşam
Çin'in Guangzhou şehrindeki dev tekstil kentte 3 tekerlekli bisikletler çalışanların olmazsa olmazı.
Seyahat 18 Ekim 2019 - 10:20

Tekstilin hammadeleri bir mağazadan diğerine ya da üretim yerinden satış noktasına bu 3 tekerlekli bisikletler vasıtasıyla ulaştırılıyor.

b3Arkasında kasası bulunan 1500’den fazla 3 tekerlekli bisikletin taşımacılıkta kullanıldığı tekstil kentte, bir üst geçite yerleşen foto muhabiri çalışanların bisiklet üstünde birbirinden ilginç fotoğraflarını yakaladı.

b2Kimisi uyurken, kimisi objektife el sallayan, kimisi yağmurdan şemsiyesiyle korunurken kimisi bisikletin üzerinde bile çalışmayı sürdüren tekstil kent işçileri, oldukça düşük rakamlara her gün sabahtan gecenin karanlığına kadar çalışıyor.

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Son güncelleme: 10:39 - 21.10.2019
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