3 tekerlekli bisiklet üzerinde yaşam

Tekstilin hammadeleri bir mağazadan diğerine ya da üretim yerinden satış noktasına bu 3 tekerlekli bisikletler vasıtasıyla ulaştırılıyor.

Arkasında kasası bulunan 1500’den fazla 3 tekerlekli bisikletin taşımacılıkta kullanıldığı tekstil kentte, bir üst geçite yerleşen foto muhabiri çalışanların bisiklet üstünde birbirinden ilginç fotoğraflarını yakaladı.

Kimisi uyurken, kimisi objektife el sallayan, kimisi yağmurdan şemsiyesiyle korunurken kimisi bisikletin üzerinde bile çalışmayı sürdüren tekstil kent işçileri, oldukça düşük rakamlara her gün sabahtan gecenin karanlığına kadar çalışıyor.