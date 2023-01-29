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3 yıllık aranın ardından kukerler buluştu: Binlerce insan katıldı

Bulgaristan'da başkent Sofya’nın batısındaki Pernik şehrinde 1966'dan bu yana yapılan "Uluslararası Surva Festivali", Covid-19 salgını nedeniyle verilen 3 yıllık aradan sonra yeniden düzenlendi.

Sozcu.com.tr
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3 yıllık aranın ardından kukerler buluştu: Binlerce insan katıldı

Eski pagan geleneğine dayanan festivalde, kötülükleri ve kötü ruhları kovduklarına inanılan ve korkunç maskeler giyen “kukerler” buluştu.

Festivale katılmak üzere 10 bini aşkın kişi şehre akın etti.

Etkinlikte korkunç kostüm ve maskeler kullanıldı.

En çok çocukların eğlendiği festival kapsamında bellerine çanlar takan “kuker” grupları çeşitli gösteriler düzenledi. Moldova, Ukrayna, Romanya, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan gibi 15 ülkeden katılımcıların gerçekleştirdiği defileler kapsamında çeşitli gelenekler sergilendi.

Etkinliğe katılım yoğun oldu.

Gösteri yapan gruplar, seyirciler ve jürinin önünde müzikli ve çan sesi eşliğinde gürültülü performanslarla günlük yaşamı ve diğer aile geleneklerini mizahi dille anlattı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen çocuk grupları da festivale katılım gösterdi.

Bulgaristan'da farklı zamanlarda türlü adetlerle düzenlenen benzer gösterilerin grupları, Surva için her yıl Pernik şehrindeki en büyük şölende buluşuyor. (AA)

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