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4 bin yıllık ‘apartman’ mağaralar
4 bin yıllık ‘apartman’ mağaralar
Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 4 bin yıllık olduğu düşünülen mağaralar, apartman şeklindeki görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Seyahat 7 Aralık 2020 - 14:42

Gürün ilçesi doğal güzelliklerinin yanı sıra mağaralarıyla da dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor.

İlkel bir apartman görünümündeki mağaralar zamana meydan okurken, koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor.

(FOTO: İHA)

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tarihi mağaraların bir apartman şeklinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

* Bugünün şartlarında orada nasıl yaşanır aklımız almıyor ama zamanın insanları orada yaşamış. Nereden girdiler nereden çıktılar bilemiyoruz. Fakat kat kat apartman olmuş.

* Tarihçilerimizi Gürün’e inceleme yapmaya davet ediyorum. (İHA)

Son güncelleme: 14:44 - 07.12.2020
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