4 bin yıllık ‘apartman’ mağaralar

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 4 bin yıllık olduğu düşünülen mağaralar, apartman şeklindeki görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Gürün ilçesi doğal güzelliklerinin yanı sıra mağaralarıyla da dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor.

İlkel bir apartman görünümündeki mağaralar zamana meydan okurken, koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tarihi mağaraların bir apartman şeklinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

* Bugünün şartlarında orada nasıl yaşanır aklımız almıyor ama zamanın insanları orada yaşamış. Nereden girdiler nereden çıktılar bilemiyoruz. Fakat kat kat apartman olmuş.

* Tarihçilerimizi Gürün’e inceleme yapmaya davet ediyorum. (İHA)