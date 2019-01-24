4000 yıllık doğa mucizesi reishi mantarı

4000 yıllık bir geçmişe sahip olan reishi mantarı Çin, Kore ve Japon kültürlerinde yaygın bir ağa sahip.

Son yıllarda kahvelerden anti-aging kremlerine bir çok ürünün içerisinde bulunan bu mantar türü, Asya’da geleneksel olarak bitki çayı şeklinde tüketiliyor.

Migrenden tansiyon düşürücü özelliğine, kemoterapi tedavilerinden bağışıklık sisteme düzenlemeye sağlıkta pek çok alanda kullanılan ve faydası olan bu bitki, Çin’de giderek daha geniş alanlarda ekilmeye başlandı.

Fotoğrafta, Guangsong şehrindeki reishi mantarı ekim alanları görülüyor.

Bölgedeki Dabaishe köyünün neredeyse tamamı şu an bu mantar ekimiyle ve hasadıyla ilgileniyor.