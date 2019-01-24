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4000 yıllık doğa mucizesi reishi mantarı
4000 yıllık doğa mucizesi reishi mantarı
4000 yıllık bir geçmişe sahip olan reishi mantarı Çin, Kore ve Japon kültürlerinde yaygın bir ağa sahip.
Seyahat 24 Ocak 2019 - 09:42

Son yıllarda kahvelerden anti-aging kremlerine bir çok ürünün içerisinde bulunan bu mantar türü, Asya’da geleneksel olarak bitki çayı şeklinde tüketiliyor.

mantar1Migrenden tansiyon düşürücü özelliğine, kemoterapi tedavilerinden bağışıklık sisteme düzenlemeye sağlıkta pek çok alanda kullanılan ve faydası olan bu bitki, Çin’de giderek daha geniş alanlarda ekilmeye başlandı.

mantar4Fotoğrafta, Guangsong şehrindeki reishi mantarı ekim alanları görülüyor.

mantar5Bölgedeki Dabaishe köyünün neredeyse tamamı şu an bu mantar ekimiyle ve hasadıyla ilgileniyor.

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