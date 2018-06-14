Balkanlar’ın en gözde şehirlerinden biri olan Belgrad tarihi yapıları kadar gece hayatı ile de adından söz ettiriyor. Sava ve Tuna nehirlerinin birleşim yerinde bulunan şehirde her zevke göre bir eğlence alternatifi bulabilmek mümkün.

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90'lı yıllarda yüksek enflasyon ve işsizlik oranları ile boğuşan Sırbistan'da gece hayatı ve eğlence halkın kendini iyi hissetmesini sağlayan en önemli faktördü. O yıllardan günümüze kadar giderek gelişim kaydeden eğlence sektörü bugün turizme katkı sağlayan en önemli alanlardan biri oluyor. 1999 yılında gerçekleşen NATO bombardımanına karşın halkın pozitif tavırları ve eğlence anlayışını hiç kaybetmemesi, bugün başkent Belgrad'ın gece hayatına yön veren en önemli motivasyon kaynağı. Haftanın her gecesi açık olan kulüpleri ile eğlence kavramına bambaşka bir bakış açısı getiren Belgrad’da çok çeşitli eğlence alternatifleri bulabilirsiniz.

Eğlence yönünden dünyaca ünlü ada İbiza ile karşılaştırılan Belgrad, İbiza'nın 4 ay süren kısıtlı eğlence hayatını 12 aya taşımasıyla Avrupa'nın en önemli eğlence noktalarından biri olduğunu kanıtlıyor. Şehirde pek çok gencin eğlence alanında çalışması ekonomik anlamda da sektörün ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Tech-house, house, progressive, rock, trance, alternative, R&B pop türlerinin yanında turbo-folk diye adlandırılan pop ve dans öğeleriyle bezenmiş Sırbistan'a özgü halk müziği de değişik seçenekler arasında yer alıyor. Sayısız farklı mekân ve müzik türü ile eğlenceseverlere kapılarını açan şehirde devasa disko ve kulüplerde dans ederek 48 saatte Belgrad gece hayatı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Geleneksel Sırp Eğlencesi İçin Kafana Barlar

Sırbistan'ın kafana diye adlandırılan tavernalarında geleneksel eğlence anlayışına ortak olabilirsiniz. Sırp ezgileri ile çalan müzikler eşliğinde keyifli bir akşam geçirmek, yerel lezzetleri keşfetmek ve canlı müziğin tadına varmak için Belgrad'ın bohem bölgesi olarak bilinen Skadarlija'ya uğrayarak meşhur kafana mekânlarına gidebilirsiniz. Bu bar ve tavernaların en bilinenleri arasında Dva Jelena, Stara Kafana ve Tri Sesira dikkat çekiyor.

Otantik müzikler eşliğinde harika bir atmosferde eğlenebileceğiniz bu mekânlara gitmeden önce rezervasyon yaptırmanız şart. Şehrin dışında bulunan mekânlarda ise Pahuljica'yı deneyebilirsiniz. Şehir merkezinde bulunan Tarapana ise taverna ve clubbing kültürünü birleştiren bir mekân. Geleneksel pop ve folk eğlencesini partilerle devam ettiren mekânda Cuma ve Cumartesi günleri özel aktiviteler düzenleniyor.

Sınırsız Eğlence İçin Belgrad Gece Kulüpleri

Belgrad'da geleneksel eğlence sonrasında clubbing kültürünü keşfetmek istiyorsanız soluğu ünlü kulüplerde alabilirsiniz. Belgrad'da bar ve kulüpler genellikle gece 12'de kapılarını açıyor ve sabaha karşı 5'te kapanıyor. Savamala'da bulunan Martinez Bar, house müzik yanında özel günlerde düzenlendiği 80 ve 90'lı yılların pop dans konseptli partileri ile Belgrad gece hayatına yön veriyor. Haftasonları özel DJ'lerin yer aldığı bu kulüp keşfedilmeyi bekliyor. Club Mr. Stefan Braun bir binanın 9'uncu katında bulunuyor ve enfes Belgrad manzarası ile eğlenceseverlere farklı bir alternatif sunuyor. House müziğin en iyi örneklerini bulabileceğiniz mekânda doyasıya eğlenmek mümkün.

Sava nehri üzerinde yüzen ve disko olarak hizmet veren River ise Çarşamba günleri düzenlenen partileri ile muhteşem bir gece geçirme fırsatı sunuyor. Geleneksel pop ve folk müzik eşliğinde nehir üzerinde Belgrad gece hayatının tadını çıkarabilirsiniz. Club Brankow 400 kişilik kapasitesi ile deep house müzik tınıları ile eğlencenin tadına varmak isteyenlere hitap ediyor. Lezzetli kokteylleri ve göz alıcı dekorasyonu ile öne çıkan mekânda jazz ve funk müzik partileri de düzenleniyor.