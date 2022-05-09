5 bin TL’ye 14 ülkede, 120 şehir gezdi

Gümüşhane'de üniversite öğrencisi Erkan Orhan sadece 5 bin TL harcayarak otostopla 14 ülkede 120 şehri gezdi.

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Gümüşhane Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde okuyan Erkan Orhan, 5 yıl önce dünya turuna çıkmaya karar verdi.

Kahramanmaraş’tan sırt çantasıyla otostopla yola koyulan Orhan, tanıştığı kişilerin evlerine misafir oldu.



Gaziantep’te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de misafir olan Orhan, yaz tatillerinde 5 yılda sadece 5 bin TL harcayarak 42’si Türkiye’de, 78’i Avrupa’da 14 ülkede, 120 şehri gezdi.

Orhan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Sırbistan’ı görme fırsatı buldu.

“YOLDA YENİ HAYATLAR TANIDIM”

Yolda yeni hayatlar, insanlar tanıdığını söyleyen Orhan, “14 ülke, toplam 120 şehir gezdim. Ailem üniversiteye ilk başladığımda sadece okuluma odaklanmamı istiyordu. Sadece okulun beni geliştireceğini düşünmüyordum, bunun yanında bir şey yapmalıydım. Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım. Yeni hayatlar, yeni insanlar tanıdım, yeni bilgi ve tecrübeler edindim. Hayallerimi hedeflerimi yollarda gerçekleştiriyorum” diye konuştu.

Otostop maceralarını da anlatan Orhan, “Gaziantep Kalesi’nde gezerken iki yabancı turist ile tanıştım, onlara yolu tarif ettim. Daha sonra onlara Gaziantep’i gezdirebileceğimi, eşlik edebileceğimi söyledim. Gaziantep’te gezdirdikten sonra Şanlıurfa’da iki gün arkadaşımın evinde misafir ettim. Bu sırada ailem onları davet etti. İki gün de ailemin evinde onları misafir ettim. Biri Romanyalı, biri Macaristanlıydı. Sonra bir vesile ile ben de Romanya’ya gittim. Romanya’ya gittiğimde ise onlar da beni misafir etti” dedi. (DHA)