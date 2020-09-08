60 bin İngiliz turist, kırmızı listeye giren 7 Yunan adasında mahsur kaldı

İngiltere’nin corona virüsü tedbirleri kapsamında yedi Yunan adasını ‘Kırmızı Liste”ye almasının ardından adalarda bulunan ve yarın saat 16.00’ya kadar ülkelerine dönmeyen İngilizleri, iki haftalık karantinaya alacağını duyurmasının ardından Yunan adalarındaki İngilizler havalimanlarına akın etti. Karantina ile edilen Yunan adalarında mahsur kalan İngiliz turist sayısının 60 bine yaklaştığı belirtildi. İngilizlerin hava limanlarına akın etmesi ile bilet fiyatlarının 3-4 misli arttığı açıklandı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grand Saps’in dün Midilli, Tinos, Serifos, Mikonos, Girit, Santorini ve Zakynthos’ta bulunan İngilizlerin önümüzdeki Çarşamba günü saat 16: 00’da ülkeye geri dönmeleri gerektiğini açıklamasının ardından, Yunan adalarında tatilde bulunan turistlerin büyük kaos yaşadığı belirtildi. Grand Saps’in, verilen süre içerisinde dönmeyen turistlerin iki haftalık karantinaya alınacağını duyurmasının ardından İngiliz turistlerin adalardaki havalimanlarına akın ettiği belirtildi.

ON BİNLERCE TURİST ACENTELERE AKIN ETTİ

Yunan adalarında bulunan on binlerce İngiliz turist, biletlerini değiştirmek için acenteler önünde kuyruğa girdi. Bu arada İngiltere'ye dönmek için uçak biletlerinin normal fiyatından 3-4 misli yükselmesi de turistlerin büyük şikayetine neden oldu. Mahsur kalan ve acil olarak dönmek isteyen turist sayısının 60 bine yakın olduğu söylendi.



DÖNÜŞ İÇİN ÜÇ MİSLİ FAZLA PARA İSTİYORLAR

Bazı İngiliz turistlerin Yunan adalarında İngiltere'den kendilerini daha güvendi hissettikleri ve hükümetin aldığı karara çok sert tepki gösterdiği belirtildi. Girit Adası’nda tatilde bulunan 24 yaşındaki Beth Maybury “Yaşantımız burada İngiltere'dekinden çok daha rahat, burada bir iki vaka varken, İngiltere'de binlerce vaka var, hükümet böyle bir kararı aniden nasıl alabalir, aklım almıyor. Binlerce vatandaşımız ne yapacağını şaşırdı, çünkü buradan dönüşte yıllık izinlerini bitirip hemen işlerine dönmek zorundalar. Dönüş için bizden üç misli fazla para istiyorlar. Burada Leeds'ten yüzde 100 daha güvendeyiz, saçma bir karar” diye konuştu.