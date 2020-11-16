60 bin yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü!

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen, geçmişi M.Ö. 60 binli yıllara kadar uzanan Samsun'daki arkeolojik sit alanı Tekkeköy Mağaraları, harabeye döndü. Tarihi mağaranın duvarları, sprey boya ile yazılan aşk ilanlarıyla doldu.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen arkeolojik sit alanı Tekkeköy Mağaraları, harabeye döndü. Geçmişi Eski Taş Çağı’na kadar uzanan Tekkeköy Mağaraları, madde ve alkol bağımlılarının da mekanı haline geldi. Duvarları sprey boya ile yazılıp, aşk ilanlarıyla dolan mağaraların içler acısı hali ise görenlerin tepkisini çekiyor.

Mağaralara girmek, gezmek tehlikeli ve yasaktır yazılı uyarılara aldırış etmeyen kimi vatandaşlar da bölgeye gelişigüzel, plastik su şişeleri, tıbbi maskeler, kağıt parçaları atıp kirliliğe neden oluyor. Bölge sakinleri, tarihi Tekkeköy Mağaraları’nın alınacak önlemlerle koruma altına alınmasını istiyor.

“ÇOK ÜZÜCÜ”

Tarihi alanı gezmeye gelen Yıldıray Efe, “Bu bölgeye çok ziyaretçi geliyor, gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer ama ne yazık ki bazı vatandaşlar, bu alanı kötü bir hale getirmiş durumda. Mağaraların içine girmişler, yemişler, içmişler ve çöplerini bırakıp gitmişler.Bu şekilde olması çok üzücü” dedi.

“YAZILAR YAZMIŞLAR”

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’ni gezmeye geldiğini belirten Muhammet Özdemir de, “Burası tarihi bir yapı, bu nedenle herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Duvarlarına yazılar yazılmış, her yerde çöpler var. Bu alanın korunması gerekiyor. Aslında bu alanı gezerken korkuyoruz da çünkü acaba yukarıda birileri var mı? diye endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TEKKEKÖY MAĞARALARI

Tekkeköy Mağaraları, M.Ö. 60 bin ila M.Ö. 15 bin yılları arasına tarihlendiriliyor. Alanın, bilim insanları tarafından Nuh Tufanından sonra insanların yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia ediliyor. Büyüklü küçüklü mağaraların yer aldığı vadi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin kayaç yapısı nedeniyle mağaraların, üst üste bulunması sebebiyle de katlı yaşamın ilk yerleşkesi olduğu ifade ediliyor. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013’te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaralarının yalnızca 96 bin metrekarelik kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide başlatılan çalışmalar ise sürüyor. (DHA)