60 yıl sonra yurda getirilen Kybele heykeli yeni müzede sergilenecek

Afyonkarahisar Çavdarlı köyünde 1964'te yol kazısında bulunup, yurt dışına kaçırılan ve bir müzayede satışı sırasında Türkiye'den yetkililerin devreye girmesi ile 60 yıl sonra yurda getirilen 'Kybele heykeli', ana vatanında inşaatı süren yeni müzede sergilenecek.

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Türkiye’den kaçak yollarla önce İsrail’e götürülen sonra da ABD’de bir müzayede satışı sırasında bulunan 1700 yıllık Anadolu’nun ana tanrıçası ‘Kybele heykeli’, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu 10 Aralık 2020’de yeniden yurda getirildi.

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 1964 yılında yapılan bir yol çalışması sırasında bulunan, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bir süre sergilendikten sonra 24 Aralık’ta Afyonkarahisar’daki yetkililere ulaştırıldı.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Kybele heykelinin yeni müzede sergileneceğini söyledi. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi müdürü ve uzmanlar tarafından teslim alınan eserin bir süre eski müzede korunacağını belirten Tanır, yeni müzeyi 2022’nin haziran ayına doğru bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bölgenin en büyük müzesini Afyonkarahisar’a kazandıracaklarını dile getiren Tanır, “Kybele heykelini de en güzel şekilde sergilemeyi hedefliyoruz” dedi. Kybele heykeli ile birlikte sergilenecek eserler hakkında bilgi veren Tanır, “Burada tarihsel bir kronoloji izliyoruz. Önceki dönemlerden günümüze kadar, Hitit, Frig, Roma dönemi, Selçuklu ve Osmanlı. Tabii ki bu milattan sonra 3’üncü yüzyıl Roma eseri olduğu için Roma eserlerinin olduğu dönemde sergilenecektir” diye konuştu.