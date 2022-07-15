65 milyon yaşındaki Levent Vadisi

Malatya ili sınırlarındaki Levent Vadisi, çeşitli deformasyonlar sonucu meydana gelen 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum. Bu doğa harikası oluşum, bünyesinde barındırdığı jeolojik özellikler ile dünyadaki ilginç doğal alanlar arasında gösterilen ve neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunlukta bir alana sahip.

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Levent Vadisi son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve duvar kısımlarında kaya kabartmalarının hakim olduğu yüzlerce mağarayı içerisinde barındırıyor.

Vadinin görünürlüğünü artırmak ve bu doğa harikasını turizm açısından bir cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla, kayalıkların en merkezi noktasına, Malatya Valiliği tarafından seyir terası yaptırılmış.

Düz bir kaya bloğunun üzerine inşa edilen seyir terası, dere yatağından 240 metre yükseklikte olup gözlem terasının 8,5 metresi boşluğa uzanan, çelik konstrüksiyon ve cam ile inşa edilmiş bir yapı.

Seyir terası, Jeolojisi ve kültürel varlıkları ile Anadolu’nun en önemli jeoarkeolojik merkezi konumundaki Levent Vadisi’nin tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiş.

Doğa yürüyüşü, paraşüt, kaya tırmanışı, kampçılık ve izcilik gibi spor ve alternatif turizm faaliyetlerinin yeni rotası olma yolundaki Levent Vadisi sonbahar ve yaz aylarında tabloları aratmayan manzaralara kapı açıp, ziyaretçiler için eşsiz bir manzarada dinlenme imkânı sunarken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri.

Fotoğraflar: DepoPhotos / Berkcan Zengin

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