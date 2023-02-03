7 bin yıllık Arslantepe kar altında

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan heykel ve kabartmaların replikaları kar altında kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fırat Nehri’nin 12 kilometre güneybatısında bulunan, Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen zamana ait önemli buluntulara rastlanan, Hitit, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık höyükte, kentteki kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Buradaki kazılarda bulunan ve replikaları yapılarak höyüğün girişinde sergilenen Kral Tarhunza ve aslan heykelleri ile kabartmaların üstü ve çevresi, beyaza büründü.

Höyükte ilk kazı çalışmaları, 1931’de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirilmişti.

1961’den bu yana Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce sürdürülen kazı çalışmasında, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray, kerpiç taht ve 2 bini aşkın mühür baskısı ile Anadolu’nun en eski şehir devletlerinden birinin yapıları ortaya çıkarılmıştı. (AA)