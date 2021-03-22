7 saatte zirve yaptılar

Göksun ilçesinde bulunan Berit Dağı’na zirve tırmanışı yapan dağcılar, 3 metreye yakın karla kaplı zirvede bayrak değişim töreni gerçekleştirdi. Berit Dağı’nın eşsiz güzelliğini ise dağcılar zirveden izlemenin keyfini doyasıya yaşadı.

Faaliyetin rehberliği yapan Halil İbrahim Algan, “Ericek Müdürler İlkokulu’nda gece 04.15’de başladık. Çavdarın belinden geçerek kefenli dölek mevkinden devam ederek zorlu Sarıkaya’dan karla kaplı Karagöl’den yatay geçiş yaptık. 7 saat süren faaliyet esnasında kimi zaman 3 metreye varan karla zirveye ulaştık. Burada bayrak değişim töreni yapıldı. Zirveye varmanın mutluluğu fotoğraflar çekilerek doyasıya yaşadık” dedi.

Madosk Başkan yardımcısı İsmail Nar ise, “Berit Dağı doğası, manzarası ve havasıyla muhteşem bir yer. Katılımcı arkadaşlara ve süreçte desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler ederim” ifadelerini kullandı.

İHA