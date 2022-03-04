700 bin lira masraf yaptılar! İçini gören hayran kaldı

Sakarya ve Kocaeli'de çalışan iki sağlık çalışanı tarafından tasarlanarak hayata geçirilen karavan yoğun ilgi gördü. Pandemi döneminde aldıkları atıl kamyona 700 bin lira masraf yaparak bir yıl içinde lüks bir karavana dönüştüren sağlık çalışanları, dünyanın dört bir yanından gelen teklifler üzerine karavanı sattı.

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Sakarya Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Gökhan Bölükbaşı ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Turgay Şimşek, atıl vaziyette satın aldıkları kamyonu, kendi hayal güçlerine göre tasarlayarak lüks bir karavana çevirdi.

Yapım aşamasından bitişine kadar sosyal medyada paylaşılan karavan ise yoğun ilgi gördü.

Katıldıkları fuarda karavanın yoğun ilgi görerek dünyanın dört bir yanından teklifler geldiğini belirten Bölükbaşı, yoğun talep üzerine karavanı sattıklarını ifade etti.

Gökhan Bölükbaşı, “Pandemi döneminde nefes alabilmenin, doğaya karışabilmenin ne demek olduğunu anladık. Bunu daha kalıcı ve güvenli hale getirebilmek adına tek alternatifin karavan olacağını düşündük. Sya Mobil ile tanıştık, sağ olsunlar çok üst düzeyde, özverili ve kaliteli cevaplar verdiler karavanımıza. Karavanist Fuarı’na misafir olduk bu vesileyle. Orada sosyal medya üzerinden karavan çığırından çıktı. Dünyanın birçok ülkesinde etkili sosyal medya hesaplarında ‘yılın karavanı, yılın aracı ve yılın harikası’ gibi unvanlar ile yerini aldı” dedi.

“EN İYİSİ OLSUN İSTEDİK”

Yoğun talep üzerine karavanı sattıklarını belirten Bölükbaşı, “Tamamen kendimiz içindi ama her yerden ‘Satar mısınız?’ talepleri gelmeye başladı. Daha sonrasında da satma fikri kafamıza yerleşti. Hak ettiği değerde satışını gerçekleştirdik. Üç buçuk ayı tamamen Ar-Ge çalışmaları ile geçti. Neresinde ne olsun, ne yapalım gibi çalışmalar gerçekleştirdik bu süreçte. İmalatında da çok fazla acele etmedik, çünkü her şeyin en iyisi ve en kullanışlısı olsun istedik, o yüzden 1 yılı buldu başlangıç ve bitiş süresi. Maliyeti de 700 bin lira oldu” diye konuştu. (İHA)



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