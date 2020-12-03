9 kilometrelik ağaç tünel
Madagaskar’daki Baobap, İrlanda’daki Dark Hedges, Japonya’daki Wisteria ve Zimbabwe’deki Harare ağaç tünellerini aratmayan Bartın- Karabük yolundaki ağaç tünel yol, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor.
Ağaç dallarındaki yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yolu kullanan sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor.
Yolun dışında sıra sıra dizilen kavlak ağaçlarının renk cümbüşünün oluşturduğu güzergah boyunca farklı renkleri de görmek mümkün oluyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2009 yılında 1’inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, geçen yıl ‘korunması gereken özel alan’ ilan edildi. (DHA)