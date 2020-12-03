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9 kilometrelik ağaç tünel
9 kilometrelik ağaç tünel
Bartın ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ve ağaç dallarından oluşan tünelde, yaprakların dökülmesiyle güzel manzaralar ortaya çıkıyor.
Seyahat 3 Aralık 2020 - 10:15

Madagaskar’daki Baobap, İrlanda’daki Dark Hedges, Japonya’daki Wisteria ve Zimbabwe’deki Harare ağaç tünellerini aratmayan Bartın- Karabük yolundaki ağaç tünel yol, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor.

Ağaç dallarındaki yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yolu kullanan sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor.

(FOTO: DHA)

Yolun dışında sıra sıra dizilen kavlak ağaçlarının renk cümbüşünün oluşturduğu güzergah boyunca farklı renkleri de görmek mümkün oluyor.

(FOTO: DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2009 yılında 1’inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, geçen yıl ‘korunması gereken özel alan’ ilan edildi. (DHA)

Son güncelleme: 10:17 - 03.12.2020
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