Abant gezilecek yerler: Doğanın kalbinin attığı yer Abant’a özel seyahat rehberi

Abant'ı gezmek için her mevsim başka bir sebebiniz var. Yazın ayrı kışın apayrı manzaralara sahip olan Abant keyifli zamanlar geçireceğiniz turizm cennetlerimizden. Etrafı çam, köknar, kayın ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı Abant ve çevresindeki gezilecek yerleri sizler için derledik. İşte Abant'ta gezilecek yerler rehberi...

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Bolu'nun şirin ilçesi Abant, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tam bir kaçış noktası. Tamamen doğal güzellikler ile dolu olan Abant’ta çok sayıda tarihi bina ve eser göremeyebilirsiniz ama bol bol dinlenerek temiz havası yemyeşil doğasının tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Abant ve çevresinde görmeniz gereken yerler listesi şöyle…

ABANT’TA GEZİLECEK YERLER

ABANT GÖLÜ VE TABİAT PARKI

Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde, Bolu’nun 34 kilometre güney batısında bulunan, yaklaşık 1.350 metre yükseklikte ve 125 hektarı bulan bir heyelan set gölüdür. En derin yeri 18 metredir. Göl suyu çoğunlukla dağlardan gelen kar suları ve bir kaç küçük dere üzerinden beslenir. Abant Gölü Tabiat Parkı köknar, çam, meşe, kayın, gürgen, kestane, kavak, dişbudak ve fındık ağaçlarıyla muhteşem bir bitki örtüsüne sahip. Göl çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün. Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında gölde düzenlenen sandal turlarına katılabilir veya deniz bisikleti ile göl üstünde farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Göl çevresinde yer alan bisiklet yolunda pedal çevirerek Abant’ın nefis manzaralarının tadına varabilirsiniz. Abant çevresinde turlamak için bir başka seçenek ise fayton turu. Yarım saatlik bu turlarla Abant’ın çevresini keşfedip güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca göl çevresinde kurulan yerel pazarda pek çok doğal lezzet ve yöresel tat bulmak mümkün.



YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl vardır. Bu göller aralarında 100 metre yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir. Ortalama 780 metre yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl'dür. Yedigöller, Bolu şehir merkezinin 42 kilometre kuzeyinde, Mengen İlçesine ise 53 kilometre mesafededir. Milli Parkta hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Ayrıca meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, köknar, karaağaç, ıhlamur ve porsuk gibi değişik tür ağaçlar da görülmektedir. Etkili koruma ile Parkın içerisinde ve yakın çevresindeki sahalarda sayıları artan geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki ve sincap türleri bulunmaktadır. Ayrıca Milli Park içinde yürüyüş yolları, şelaleler, dilek çeşmesi, Gülen Kayalar, Pisagor Ağacı, Anıt Ağaç, manzara seyir terası gezilip görülebilir.

ÖRMECİ YAYLASI

Örmeci Yaylası; ahşap evleri ve taş kaldırımlı sokakları ile biliniyor. Baharın gelişi ile cıvıl cıvıl kuş sesleri ve ziyaretçilerle dolan Örmeci Yaylası, kamp ve piknik gibi aktiviteler için oldukça elverişli bir coğrafyaya sahip. Aynı zamanda pitoresk manzaralara da sahne olan bu alanda bol bol fotoğraf çekebilir, doğa yürüyüşü yapabilir, kısacası güzel bir doğada gerçekleştirilebilecek her türlü hobilere vakit ayırabilirsiniz.

SİNEKLİ YAYLASI

1.450 metre rakımlı Sinekli Yaylasına Beyköy, Uğur Köyü, Samandere Köyü ve Samandere Şelalesi güzergahından ulaşılmaktadır. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sinekli Yayla Şenliklerine katılım oldukça fazladır. Sinekli yaylasında; Yaylalar arası trekking, foto-safari, izcilik, çadır kampı ve bisiklet aktiviteleri yapılabilir. Sinekli, Kütüklü ve Sakarca Yaylaları Abant Gölü Milli Parkı'nın kuzeyinde Bolu ile Düzce sınır arasında Kızılkaya Tepesinin etrafında yer alırlar ve birbirleri arası mesafe 1-3 kilometre arasındadır. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için Sinekli Yaylası ideal. Kampçılara uygun alanlar da bulunan bölgede doğal mantarlar toplanabiliyor.

SAMANDERE ŞELALESİ TABİAT ANITI

Samandere Şelalesi Türkiye'nin tescil edilen ilk tabiat anıtıdır. Bulunduğu köye adını veren Samandere Şelalesi, doğal oluşum özellikleri ile Milli Parklar Kanunu gereğince ve Orman Bakanlığınca “Tabiat Anıtı” olarak tescil edilmiştir. Şelalenin kapladığı alan 10 hektar olup, bu alandaki akarsular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü'ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içerisinden Karadeniz'e dökülmektedir. Çevre çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir. Zengin bitki örtüsünün su sesi ile bütünleştiği şelalede, mesire ve piknik alanları, doğa yürüyüş parkurları, kamp alanları, orman içi dinlenme yerleriyle muhteşem bir doğal güzelliktir.

GÜZELDERE ŞELALESİ

Güzeldere Şelalesi, 22.76 hektarlık alanı kapsamaktadır. Mesire yeri olarak 28.12.1993 yılında, tabiat parkı olarak 11.07.2011 yılında tescil edilmiştir. Güzeldere Köyü'nden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan Şelale 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev Kayın ve Gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü arz etmektedir. Şelale, düzenlenen patika yol, merdivenler ve seyir terasları yardımıyla gezilebiliyor. Güzeldere Şelalesi’nin en görkemli zamanı ilkbahar ve güz mevsimi. Bölge manzara seyri, piknik, çadır kampı, trekking, at biniciliği, bisiklet sporları ve foto-safari aktiviteleri için oldukça uygun ayrıca kır gazinosu, ve kır kahvesi ile ziyaretçilerinin keyifli zamanlar geçirmesini sağlıyor.