ABD’de denk gelebileceğiniz tuhaf gelenekler

Nispeten genç bir ülke olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, gerek coğrafi özellikleri gerek de kültürel çeşitliliği sayesinde köklü gelenekler yaratmayı başarmış. Amerika Birleşik Devletleri ve gelenek kelimeleri yan yana kullanıldıklarında, çoğunluğun aklına ilk önce Şükran Günü, Cadılar Bayramı ve Bağımsızlık Günü kutlamaları gibi simgesel etkinlikler geliyor. Ancak ülkenin birçok yerinde az tanınmalarına rağmen oldukça eski tarihlerde başlamış gelenekler de gerçekleştirilmeye devam ediyor...

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Nenana Ice Classic, Alaska

Tanana Nehri, kış mevsiminde kalınlığı 1 metreyi aşan buz tabakası ile kaplanıyor. 1906 yılında Nenana kentinde yaşayan 6 kişi, nehir kıyısına gelmiş ve buz tabakasının ilkbaharda hangi günde ve saatte kırılmaya başlayacağına dair iddiaya girmiş. 10 yıl sonraysa aynı iddiaya tutuşanlar demir yolu işçileri olmuş. İşçiler sayesinde buzun kırılma zamanını tahmin etme işi, her yıl tekrarlanmaya başlamış.

Başlangıç tarihi itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski geleneklerinden biri olan Nenana Buz Kırılma Bahsi, günümüzde 4 ayaklı bir düzeneğin akarsuyu kaplayan kalın tabakanın üzerine yerleştirilmesiyle başlıyor. Buz kırıldığında düzenek, bağlı olduğu saati durduruyor ve kazananlar belli oluyor.

Dağ Sıçanı Günü, Pensilvanya

Her yıl 2 Şubat tarihinde Amerika'nın çeşitli bölgelerindeki dağ sıçanı yuvaları, mevsimsel değişimin nasıl olacağını anlamak isteyenler tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Yaygın inanışa göre dağ sıçanının yuvasından çıktığı gün hava bulutlu olursa, bu durum ilkbaharın erken geleceğine işaret ediyor. Eğer güneşli olur ve hayvan yuvasına geri dönerse, kışın 6 hafta daha süreceğine inanılıyor.

Dağ sıçanlarını gözlemleme geleneğinin kökenleri, 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu konuda en büyük etkinlik ise Pensilvanya'nın Punxsutawney kentinde gerçekleştiriliyor. 1993'te çekilen film sayesinde hem şehir hem de gelenek daha fazla tanınma fırsatı bulmuş.

Kiraz Çekirdeği Tükürme Şampiyonası, Michigan

2018 yılında 45. kez gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Çekirdeği Tükürme Şampiyonası'na, Michigan'daki Tree-Mendus Meyve Çiftliği ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada birinciliği hedefleyen bir katılımcının başarılı olabilmesi için kirazı yedikten sonra çekirdeğini en uzağa tükürmesi gerekiyor.

Yarışmacılardan, çekirdeği tükürürken yanaklarını şişirip elleriyle vurmamaları isteniyor. Bu kurala ek olarak yabancı bir cisim veya aksesuar kullanımına da izin verilmiyor. Yarışmada şimdiye kadar kaydedilen en uzak mesafe 28,5 metre olmuş. Tecrübeli yarışmacılar, uzağa tükürebilmek için dili iyi kullanmak gerektiğine inanıyor.

Deve Kuşu Yarışı, Arizona

Kendilerine özgü sevimlilikleri olan deve kuşları, Amerika Birleşik Devletleri'ne 1880'li yıllarda getirilmiş. Ülkeye gelişlerinden kısa süre sonraysa bazı girişimciler, onlardaki yarış potansiyelini fark edip çeşitli eyaletlerde organizasyonlar düzenlemeye başlamış. Bu yarışların en büyüğü, Arizona'da Chandler Deve Kuşu Festivali bünyesinde yapılıyor.



At yarışlarından farklı olarak bu etkinlik sırasında kontrol biniciden çok deve kuşunda oluyor. Hayvanlar, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca kapasitelerinin üst limitlerine ulaştıklarında tek adımda 5 metrelik mesafeyi aşabiliyorlar.

Ulusal Bağırma Yarışması, Kuzey Carolina

Telefonun icadından önce belirli mesafelerdeki bireyler, karşılarındakiler ile anlaşabilmek için seslenmek yerine bağırmayı tercih ediyormuş. Hatta özellikle Amerika'nın güneydoğusunda, uzak mesafelere sesin daha etkili bir şekilde ulaştırılabilmesi için trilli şarkı söylemek ve avlanma çığlığı gibi bağırma çeşitleri popüler olmuş.

Bazı bireylerin oldukça eğlenceli buldukları bu geleneğin yarışmaya dönüşmesi hadisesi ise 1969 yılında gerçekleşmiş. Spivey's Corner'ın ev sahipliğini yaptığı organizasyon, her yıl Haziran ayında düzenleniyor.

Roadkill Cook-Off, Batı Virginia

Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil yaparken denk gelebileceğiniz en tuhaf geleneklerden bir diğeri ise Roadkill Cook-Off. Vahşi yaşam çeşitliliği açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından birine sahip olan ülkenin belirli bölgelerinde trafik yoğunluğu hayli yüksek seviyelerde seyrediyor. Durum böyle olunca vahşi hayvanların ölümüyle sonuçlanan kazalar da kaçınılmaz hale geliyor.

Batı Virginia'nın Marlington kentinde yaşayan insanlar, her yıl Eylül ayında gerçekleşen bu kazalarda ölen hayvanları toplamak için yol kenarlarında dolaşmaya başlıyor. Sonuçta ise geyik sosisi, soslu ayı eti kızartması gibi lezzetler ortaya çıkıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti