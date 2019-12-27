ABD’li genç kadın 177 günde 195 ülke gezerek dünya rekoru kırdı

Lexie Alford henüz 21 yaşında ve tüm ülkeleri ziyaret eden en genç gezgin olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı. Alford, 177 günde tam 195 ülke gezdi.

Liseden mezun olduktan sonra yaşıtlarından iki yıl önce üniversiteye başlayan Lexie, aynı zamanda seyahat danışmanlığı yapmaya başladı.

Sputnik’in yaptığı habere göre, Lexie, 2017 yılında seyahat etmeye Orta Amerika’dan başladı. Daha sonra Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika maceralarına atıldı. Lexie’nin gittiği son ülke ise Ekim 2019’da Mozambik oldu.

Yolculuğun kolay olmadığını söylerken diğer yandan Batı Afrika ülkelerinin karmaşık vize talepleriyle boğuşurken, gelişmemiş alt yapı sistemleri nedeniyle sıtmaya yakalanmış.

Seyahatinde kendisine hız rekoru kırma hedefi koymayan genç gezgin, bazen seyahatne ara vererek dinlenmek için evine döndü. Lexie ‘nin misyonu, insanlara gezegenin güzelliklerin, ve farklı kültür ve gelenekleri gösterme arzusu.

Lexie Alford şimdilerde turistik danışmanlık hizmetleri ve ekonomik geziler hakkında yararlı bilgileri kapsayan kurslar veriyor.