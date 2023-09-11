ABD’li turistler Kapadokya’da köy hayatını deneyimliyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde yaşayan Emel ve Suat Binici çifti, ABD'li turistleri köy evlerinde ağırlıyor. Tur kapsamındaki turistler, çiftlik evinde geleneksel köy hayatını deneyimliyor.

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Turistlerin, Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdikten sonra köy hayatına katılmak için büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Binici çifti, bu ilgiden dolayı üç yıldır bu işi yaptıklarını söyledi.

Tur kapsamındaki turistler, köy evinde geleneksel kıyafetler giyerek çiftlik evinde çapa yapıyor, sebze ve meyve topluyor, topladıkları ürünlerle yemek hazırlıyor.

Turist rehberliği yapan Selim Puler, bu turların turistlere Anadolu kültürünü yakından tanıma fırsatı verdiğini belirterek, “Amacımız, turistlerin Türk aile yapısını ve kültürünü tanımasını sağlamak. Turlarımız kapsamında turistlerimiz geleneksel kıyafetler giyerek köy hayatından bir kesit yaşıyorlar” dedi.

Suat Binici, turistlerin köy hayatına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Turistlerimiz köy hayatını çok benimsiyor. Şalvar giyip başlarına yemeni takıyorlar. Onlar da biz de memnun oluyoruz” diye konuştu.

Emel Binici ise turistlerin köyden ayrılmadan önce, “Hayatımızın en kalıcı deneyimini burada yaşadıklarını ve unutamayacaklarını söylüyorlar” dedi. (AA)