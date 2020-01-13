Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
ABD’nin en önemli sembollerinden Rushmore Dağı
ABD’nin en önemli sembollerinden Rushmore Dağı
Rushmore Dağı, Amerika’nın en önemli sembollerinden biri. Güney Dakota eyaletinin güneyinde bulunan bu dağ, Amerika için oldukça büyük bir önem arz ediyor.
Seyahat 13 Ocak 2020 - 10:57

Çünkü dağın Black Hills adı verilen kayalıklarında dört farklı Amerika Birleşik Devletleri başkanının yüzü bulunuyor.

Foto: Shutterstock

Dağa oyulmuş olan bu yüzler, Amerika için birer ikon haline gelmiş George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'e ait.

Foto: Shutterstock

Yapımına 1927 yılında Amerikalı heykeltıraş Gutzon Borglum'un önderliğinde başlanan anıt, tam 14 yıl sonra tamamlandı. Anıtın yapımı esnasında ortalama 400 işçi çalıştı.

Foto: Shutterstock

Oldukça tehlikeli koşullar altında çalışan bu işçiler, toplam 450.000 ton ağırlığındaki bu dört başkanın yüzlerini, yaklaşık 18 metre yüksekliğe ulaştırdı.

Foto: Shutterstock

Anıtın orijinal tasarımında Borglum, başkanları bellerine kadar göstermek istiyordu. Ancak fon yetersizliği dolayısıyla başkanların yüzleri tamamlandıktan sonra proje durduruldu. Böylece dağda sadece dört başkanın yüzü kaldı.

Foto: Shutterstock

Rushmore Dağı'nın ismi New Yorklu avukat Charles E. Rushmore'dan esinlenilerek koyulmuş.

Foto: Shutterstock

1884 yılında Black Hill bölgesine maden iddialarını araştırmak için giden Charles Rushmore, bölgenin hemen yanındaki dağın ismini sorduğunda oradaki yerel halk, dağın bir ismi olmadığını söyledi.

Foto: Shutterstock

Bunun üzerine avukat, o zamandan sonra dağa Rushmore Tepesi denilmesine karar verdi. Daha sonra dağın ismi Rushmore Dağı olarak kabul gördü.

Etiketler