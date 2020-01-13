ABD’nin en önemli sembollerinden Rushmore Dağı

Rushmore Dağı, Amerika’nın en önemli sembollerinden biri. Güney Dakota eyaletinin güneyinde bulunan bu dağ, Amerika için oldukça büyük bir önem arz ediyor.

Çünkü dağın Black Hills adı verilen kayalıklarında dört farklı Amerika Birleşik Devletleri başkanının yüzü bulunuyor.

Dağa oyulmuş olan bu yüzler, Amerika için birer ikon haline gelmiş George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'e ait.

Yapımına 1927 yılında Amerikalı heykeltıraş Gutzon Borglum'un önderliğinde başlanan anıt, tam 14 yıl sonra tamamlandı. Anıtın yapımı esnasında ortalama 400 işçi çalıştı.

Oldukça tehlikeli koşullar altında çalışan bu işçiler, toplam 450.000 ton ağırlığındaki bu dört başkanın yüzlerini, yaklaşık 18 metre yüksekliğe ulaştırdı.

Anıtın orijinal tasarımında Borglum, başkanları bellerine kadar göstermek istiyordu. Ancak fon yetersizliği dolayısıyla başkanların yüzleri tamamlandıktan sonra proje durduruldu. Böylece dağda sadece dört başkanın yüzü kaldı.

Rushmore Dağı'nın ismi New Yorklu avukat Charles E. Rushmore'dan esinlenilerek koyulmuş.

1884 yılında Black Hill bölgesine maden iddialarını araştırmak için giden Charles Rushmore, bölgenin hemen yanındaki dağın ismini sorduğunda oradaki yerel halk, dağın bir ismi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine avukat, o zamandan sonra dağa Rushmore Tepesi denilmesine karar verdi. Daha sonra dağın ismi Rushmore Dağı olarak kabul gördü.