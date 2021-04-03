Acıpayam Kanyonu pandemi tedbirleri kapsamında kapatıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan Acıpayam Kanyonu masmavi suyu, şelaleleri, dev kayalıkları ile dikkat çekerken, korona virüs tedbirleri kapsamında bir açıklama yayınladı.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan tarafından yayımlanan açıklamada; “Bilindiği üzere pandemi dediğimiz salgın hastalık ne yazık ki tekrar tırmanışa geçmiştir. Hiç bir faaliyetimiz insan sağlığından daha önemli olamaz” denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz de bu çerçeveden bakarak Acıpayam Kanyonumuza gelen ziyaretçi sayısının çok yüksek seviyelere çıkması ve hastalığın bulaşma riskinin artmış olacağı düşüncesi ile Mayıs ayı sonuna kadar ziyaretleri durdurma kararı alınmıştır.”



İHA