Ada görünümlü kale… 2 bin 800 yaşında!

Milattan önce 8’inci yüzyılda Murat Nehri’nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Barajı’nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu.

Pertek ilçesinin en önemli değerlerinden biri olan kale, Urartular’dan Persler’e, Helenler’e, Roma’ya, Selçuklular’a ve Mengücekliler’e ev sahipliği yaptı.

Osmanlılar zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşuyor ve surlar arasında yapı kalıntıları bulunuyor. Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut. Tarihi kale konumu itibarırla Elazığ’da bulunan Harput Kalesi ve yine Pertek ilçesinde bulunan Sağman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde.

“TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE CAZİBE MERKEZİ”

Türkiye’nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3’üncü sırada yer alan Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü’nün mavi sularının ortasında bulunan Pertek Kalesi, çok sayıda yerli turistin ilgisini çekiyor.

Elazığ’dan Tunceli’ye seyahat eden vatandaşlar kale manzarası ile fotoğraf çekmenin keyfini yaşarken, kaleyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise feribot iskelesindeki balıkçı teknelerini kullanıyor.

İlçenin tanıtımına da katkı sunan kaleyi turizme kazandırmak için çeşitli projeler yürütülüyor. Son dönemde hız verilen projeler kapsamında, yörenin cazibe merkezi olması hedeflenen kalenin bulunduğu alana restoran ve kafe yapımının sonuna gelindi.

“BURASI PERTEK’İN KIZ KULESİ”

Pertek Kalesi’ni İstanbul’daki Kız Kulesi’ne benzeten yöre sakinlendiren Ömer Sağlayan, “Suyun ortasında güzel bir ada, içinde yürüyüş yolları ve okçular için yerler var. Tarih kokan bir kale. Şu anda bir restoran yapıldı. Genelde insanlar özel günlerinde, doğum günü partilerini düzenliyor. Evlilik teklifi bile edenler oldu. Bahar aylarında insanlar çok ilgi gösteriyor. Bizler de teknemizle oraya turist götürerek ekmeğimizi kazanıyoruz. Burası da bir nevi İstanbul’daki Kız Kulesi’dir” dedi.

Pertek’in Doğu Anadolu’nun incilerinden birisi olduğunu belirten Emin Çevik de “Pertek tarihi ve doğal güzelliği ile dikkat çeken bir ilçe. Son zamanlarda terör olaylarının bitmesiyle Tunceli’ye çok ciddi bir şekilde turist çekmeye başladı. Pertek Kalesi çok tarihi bir bölgedir. Kendi içerisinde gezi alanları var, tekneyle gidilebiliyor. İnsanların gelip kaleyi görmesini tavsiye ederim” diye konuştu. (DHA)



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