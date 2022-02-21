Adana’nın gizli cenneti: Nergis Adası

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan 'Nergis Adası', barındırdığı milyonlarca nergisle güzel görüntüler sunuyor.

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Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye’deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen ‘Nergis Adası’, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya tekneyle 20 dakikada gidilebiliyor. Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar ocak ve şubat aylarında çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

“TANITIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “Turizme katkı sağlayacağına inandığımız bu alan hem Adana hem de Karataş’ın tanıtımı için çok önemli. Burayı Türkiye’ye ve dünyaya duyurma noktasında çalışma içerisindeyiz” dedi.

“ADADA MANGAL YAKMAYIN”

Adayı gezmeye gelen Selim Ağaçdalı isimli vatandaş ise “Sosyal medyadan görüp buraya geldim. Burası adeta bir cennet. Kokuyu alınca insanın başı dönüyor. Biraz su ve yeşillik gördüğümüz yerde mangal yakıyoruz ancak burası mangal yakılabilecek bir yer değil. Vatandaşlardan rica ediyorum burada mangal yakmasın, çöplerini de buraya bırakmasın” ifadelerini kullandı. (İHA)



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