Adapazarı’nın 56 yıllık vazgeçilmez çay bahçesi

Yem yeşil doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan Adapazarı’na bulvar, park ve yeşil alan kazandırmak adına şehrin bir çok noktası adeta baştan yapılarak şehir kimliğine uygun olarak inşa edilmiş.

Adapazarı şehir merkezinde bulunan Atatürk Park'ı da bunlardan sadece bir tanesi. Halk arasında burası ‘Şemsiyeli Park' olarak da bilinir.



Bu şekilde bilinmesinin nedeni ise 1962 yılında General Sedat Kirtetepe'nin burayı ilk açtığında park içerisinde oturacak olan insanları güneşten korumak adına şemsiye koyması imiş.

Açıldığı yıllarda Türkiye'de baş gösteren anarşi ve kaostan uzak olan bu park Sakaryalılar arasında dostluğun ve hoş muhabbetin simgesi olarak biliniyor.

Park içerisinde oturan eski kuşak insanlardan çayınızı yudumlarken park hakkında yeteri kadar bilgi edinebiliyorsunuz.

Dedikleri gibi dostluğun ve iyi muhabbetin gerçekten olduğunu anlayınca tereddüt etmeden eski kuşak delikanlılarla muhabbete dalarak burada eskiden seyyar bozacıların, sahlep satıcılarının ve havuzun olduğunu öğreniyorsunuz.

Adeta hayalinizde Atatürk Parkı’nın eski hali gözünüzde canlanıyor ve eskilerin ne kadar güzel olduğunu düşünerek vakit kavramını unutuyorsunuz.

Sakarya'da bulunan bu park adeta geçmişten gelen bir köprü görevi üstleniyor.

Park, şehir kimliğine yeniden kazandırılmak adına düzenlendiğinde içerisine şemsiyeli bahçenin yanı sıra 2 adet kafeterya da kazandırılmış.

Eğer Sakarya'ya yolunuz düşerse yeşil ağaçların ve şemsiyelerin altında sıcacık çayınızı burada yudumlayabilir eski kuşak insanlarla muhabbet edebilirsiniz.