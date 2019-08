Adına şarkılar yapılmış efsane şehirler

Dünyanın En İlham Verici Şehri: New York

Frank Sinatra'nın “New York, New York” ve Billy Holiday'in “Autumn in New York” şarkıları başta olmak üzere birbirinden güzel şarkılara konu olan şehirde görmeniz gereken yerler saymakla bitmez. Uyumayan şehir olarak bilinen New York'ta, Brooklyn için bile onlarca şarkı yazılmış.



Herkesin rüyalarının gerçekleşebileceği kadar büyük ve büyülü bir şehir olan New York'ta; Empire State Binası, Özgürlük Heykeli, Central Park ya da Metropolitan Müzesi gibi noktaları dolaşırken ister istemez içinizden Jay Z ve Alicia Keys'in “Empire State of New York” şarkısını söyleyeceksiniz. Kocaman bir şehir olan New York'ta konaklama tesisi sayısı çok fazla çünkü New York'ta herkese yer var…

Işıklar Şehri mi Aşıklar Şehri mi?

Filmlere, şarkılara, kitaplara konu olmuş ve dünyanın en romantik şehirlerinden biri olan Paris hakkında yazılmış yüzlerce şarkı saymamız mümkün. Nancy Sinatra ve Lee Hazlewood'un unutulmaz düeti “Paris Summer”, Ella Fitzgerald'ın “April in Paris” ve Edith Piaf'ın “Sous le Ciel de Paris” şarkıları ile Paris'in nostaljik havasını hissedebilir ve şarkı başlar başlamaz Paris'e gitme isteği duyabilirsiniz.

Paris'in neresinde kalırsanız kalın Eyfel Kulesi'nin görkemli manzarasını izleyebileceğiniz bu güzel şehrin merkezinde konaklıyorsanız odanızın terasına çıkıp keyif yapabilirsiniz, gün batımını izlemek unutulmaz olacak. Her mevsim farklı bir tadı olan ve ne kadar gezerseniz gezin bıkmayacağınız bir şehir olan Paris için bu kadar çok şarkı yazılmış olması çok da şaşırtıcı değil.

Masallardan Fırlamış Gibi Bir Şehir: Bratislava

Slovakya'nın başkenti olan Bratislava, Beirut'un aynı ada sahip olan şarkısının ortaya çıktığı yer olarak biliniyor. Tuna Nehri'nin kıyısında bulunan Bratislava, şarkıyı dinlediğinizde de anlayabileceğiniz gibi hem hayat dolu hem de hüzünlü bir şehir olma özelliği taşıyor.

Orta Çağ'ın izlerini her noktada görebileceğiniz bu küçük ama görkemli şehirde Bratislava ve Devin Kaleleri, St. Michel Kapısı, St. Martin Katedrali gibi noktaları gezebilir, şehrin tarihini keşfedebilirsiniz. Hostellerden lüks otellere, dairelerden butik otellere kadar yüzlerce konaklama tesisin bulunduğu Bratislva'da çok keyifli bir seyahat geçireceksiniz…

Mavinin Her Tonunu Görebileceğiniz Yer: Mykonos

Bizim “Deniz ve Mehtap” olarak bildiğimiz eskimeyen şarkının orijinali “Les mouettes de Mykonos” şarkısına ve son dönemlerin ünlü gruplarından Fleet Foxes'ın “Mykonos” şarkısına konu olan bu güzel ada, göz alıcı manzarası ve zengin tarihi ile kesinlikle görülmesi gereken noktalardan biri.

İçinizi ısıtacak Mykonos şarkılarını dinlerken gün batımını izlemek, yeldeğirmenlerinin harika manzarasının tadını çıkarmak ve tabii ki Yunanistan'ın lezzetlerini tatmak rüya gibi bir tatil geçirmeniz için yeterli olacaktır. Özellikle yazın hem eğlenceli hem de huzurlu bir destinasyon olan Mykonos'ta sevimli butik otelleri tercih edebilirsiniz.

Hem Savaşlara Hem de Aşklara Şahit Olan Şehir: Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin, Lou Reed'in “Berlin” şarkısı başta olmak üzere, onlarca şarkının hikayesinin ortaya çıktığı bir şehir. Iggy Pop'un en çok bilinen şarkılarından biri olan “The Passenger” da Berlin metrosunu konu alıyor.

Dünyanın en gizemli ve merak uyandıran şehirlerinden biri olan Berlin'de dolaşırken, David Bowie'nin “Where Are We Now?” şarkısını dinleyebilir, bir zamanlar o noktalarda yürümüş olan ünlü sanatçının ayak izlerini takip edebilirsiniz. Brandenburg Kapısı, East Side Gallery, Reichstag Binası gibi birçok noktayı kesinlikle görmeniz gereken Berlin'de 1000'in üzerinde konaklama tesisi bulunuyor.

Portofino'ya Huzurlu Bir Yolculuk

Dalida'nın ünlü şarkısı “Love in Portofino”yu her dinlediğinizde, ılık bir bahar akşamında Portofino'nun güzel manzarasını izliyormuş gibi hissettiğinize eminiz. Hatta çoğu kişinin Portofino'yu tanıyıp ziyaret etmeye karar verdiği şarkı hiç de haksız sayılmaz.



Çünkü Portofino, rengarenk evleri ve nefes kesici deniz manzarasıyla Cenova'nın en güzel noktalarından biri olmasıyla öne çıkıyor. Portofino'nun sevimli ve küçük otellerinde konaklarken her sabah uyandığınızda göreceğiniz manzara, sizin de Portofino ile ilgili şarkılar yazmanıza sebep olabilir.

İstanbul'da Sonbahar

Her semtiyle farklı bir hikayeye ev sahipliği yapan eşsiz şehir İstanbul, hem yerli hem de yabancı birçok şarkıya konu olmuş bir diğer eşsiz kent. Teoman'ın “İstanbul'da Sonbahar”ı, Pinhani'nin “İstanbul'da” şarkısı ya da Morrisey'in “Istanbul”u sizi farklı bir âna götürebilir.

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan İstanbul'un en güzel semtlerinde çok çeşitli ve harika manzaralara sahip oteller bulunuyor. Kız Kulesi, Ayasofya, Kapalıçarşı, Dolmabahçe gibi saymakla bitmeyecek güzelliklere sahip olan İstanbul, konusu olduğu şarkılar ile daha pek çok şarkıda kendine yer bulacak gibi.

