Adıyaman’a renk katan menderesler

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde karların erimesiyle Yeşilyurt köyünün yaylası Abacığ'da derelerin oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle dikkat çekiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

El değmemiş doğasıyla öne çıkan Adıyaman’ın Gerger ilçesi, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle her mevsim yerli turistlerin uğrak yeri oluyor.

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde Abacığ Yaylası’nda karların erimesiyle akan iki derenin oluşturduğu menderesler, dağın alçak bir noktasında birleşerek bir delikten yer altına iniyor.

Yeşile bürünen Abacığ Yaylası menderesleri çevresiyle yörede geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Bahar aylarında yerli turistler de fotoğraf çekmek için bölgeye gidiyor. (İHA)