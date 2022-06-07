Adrenalin tutkunlarının gözdesi: Köprülü Kanyon

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın içinde yapılan rafting turları yoğun ilgi görüyor. Sabah ve öğle turlarında suya indirilen 3 bin bot, turistlerin eğlence anları ile renkli görüntüler oluşturuyor.

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Şehir merkezi ile ilçelerindeki turistik tesislerde tatillerini geçirenler, Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda rafting yapıyor. Rafting botlarının ziyaretçilerle dolup taştığı Köprülü Kanyon’u Rusların yanı sıra İran ve Avrupa’dan giden turistler de tercih ediyor.

Rafting yapmak isteyen turistler, profesyonel rehberlerin yardımıyla rotada ilerliyor. Turistler, Köprülü Kanyon’un farklı noktalarında akıntıların oluşturduğu dalgaların arasından sıyrılarak, su içindeki akıntı ve girdapları aşıyor.

7 ile 10 kilometre arasında değişen rafting parkuru üzerindeki mola istasyonları ise kürek çekmekten yorgun düşenlere dinlenme imkanı sağlıyor.

“BURADA ARADIĞI HER ŞEYİ BULUYORLAR”

Rafting işletmecisi Süleyman Aksu, “Antalya için Köprülü Kanyon çok önemli bir destinasyon. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan, bir sonraki tatil programına raftingi mutlaka dahil ediyor. Çünkü burada aradığı her şeyi buluyor. Eğlenceli bir gün geçiriyor, kanyon suyunda serinliyor, bol bol kahkaha atıp, korkuyu yaşıyor. Kısacası yaşanabilecek tüm duyguları turistlere hissettiriyoruz” dedi.

Aksu, sözlerine şöyle devam etti: “Burada sadece rafting yaptırılmıyor. Köprülü Kanyon’un üst bölgesinde Tazı Kanyonu bulunuyor. Cip safari araçlarıyla turistler kanyona götürülüyor. Aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve treakingler de turistik eğlenceye renk katıyor.”

Rus turist Kristina Mayseva, “Burada umduğumdan daha güzel anlar yaşıyorum. Rafting çok heyecanlı. Su buz gibi. Dalgaların arasından geçerken adrenalini tüm vücudumda hissettim” dedi. (DHA)