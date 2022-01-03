Babadağ’da 32 yılın rekoru kırıldı

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Fethiye'deki Babadağ'da geçen yıl 167 bin 3 uçuş ile 32 yılın atlayış rekoru kırıldı. 2019’da bu sayı 166 bin 813 olmuştu.

Mustafa SARIİPEK

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Ülkemizin en önemli, dünyanın sayılı yamaç paraşütü sportif faaliyet alanı olarak kabul edilen Babadağ’da tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı.

Slot Hizmet Merkezi bilgilerine göre geçen yıl 29 seyahat acentesine bağlı, T2 lisansa sahip 346 pilot tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda 63 bin 490’ı Türk, 103 bin 683 yabancı olmak üzere toplam 167 bin 3 uçuş yapılarak yamaç paraşütü keyfi yaşandı.

1989 yılında Ölüdeniz’e ilk kez giden Avusturyalı Steven ismindeki tatilcinin Babadağ’a kendi imkanları ile çıkarak uçuş denemesi ile tanışmasından sonra yurt dışındaki yamaç paraşütü sporcuları da Babadağ’a uçmak için gitmeye başladı.

Türkiye’de yamaç paraşütü sporunu öğrenme meraklıları ise Türk Hava Kurumu’ndan (THK) eğitim alarak single (tekli) uçuşlara başladı.

Ölüdeniz’de ilk yamaç paraşütü şirketi ise 1991 yılında kuruldu. 1995’te otel sayıları hızla artınca yamaç paraşütü deneyimleri artıp ulusal gazetelerde de boy boy yer almasıyla günümüze kadar ulaştı.

Tamamı düzenlenmiş olan bin 200, bin 700, bin 800, bin 900 (Kuzey) ve bin 900 (Patara) pistlerinde yamaç paraşütü uçuşları ‘Babadağ Uçuş Yönergesi’ doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu sayede de geçen yıl yamaç paraşütü faaliyetlerinde herhangi bir ölümlü kaza meydana gelmediği açıklandı.

Babadağ’da yamaç paraşütü 2013’ten bu yana Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası’nda da hizmet veren Slot Hizmet Merkezi’nin 7 personeli ile kontrollü bir şekilde yürütülüyor. Faaliyetlerin her aşaması Fethiye Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Sportif Turizm Kurulu ve Fethiye Turizm Danışma Bürosunca sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

KARA VE TELEFERİK ULAŞIMI MEVCUT

1 Haziran 2021’de Babadağ teleferik işletmesinin de devreye alınması ile kara ulaşımı yanında teleferik ile pistlere ulaşma imkânı sağlanıyor.

Yıllara göre bakıldığında Babadağ’dan 2011 yılında 57 bin 946, 2012’de 62 bin 133, 2013’te 74 bin 784, 2014Ete 92 bin 484, 2015’te 121 bin 585, 2016’da 95 bin 857, 2017’de 117 bin 292, 2018’de 162 bin 776, 2019’da 166 bin 813, 2020’de 74 bin 247 kişi geçen yıl da 167 bin 3 atlayış gerçekleşti.