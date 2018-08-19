Afrika’nın birbirinden güzel ulusal parkları

Doğal yaşamı merak edenlerin, Afrika’da tatmin edici safari deneyimi yaşamak için ilk tercihleri genelde Serengeti, Maasai Mara ya da Kruger gibi popüler koruma alanları oluyor. Dünyaca ünlü üç ulusal park, vahşi yaşam çeşitlilikleri ve doğal güzellikleri ile binlerce gezgini kendilerine çekerken, kayda değer oranda ziyaretçi yoğunluğuna neden oluyor. Ancak aynı coğrafyada adı pek duyulmamış bir sürü bambaşka park daha bulunuyor...

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Liuwa Ovası Ulusal Parkı, Zambiya

Eğer öküz başlı antilopları doğal ortamlarında gözlemlemeyi hedefliyorsanız, Zambiya'nın insan nüfusu açısından fakir batı kesimindeki Liuwa Ovası Ulusal Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz. Serengeti'den sonra kıtadaki en büyük ikinci sürüye barınma olanağı tanıyan koruma altındaki alanın altın sarısı çayırlarında 45 bine yakın antilop yaşıyor.

Liuwa Ovası ziyaretinizde Gnu ismiyle de tanınan antilopların yanı sıra sırtlanları da görme fırsatı bulabilirsiniz. Her ne kadar leş yiyici olarak tanınsalar da sayısı 700'ü bulan sırtlan sürüsü bu bölgenin ana yırtıcısı olarak biliniyor. Topluluk halinde dolaşmaktan hoşlanan sırtlanların aile üyeleri ile sosyalleşmelerini ve avlanmalarını izlerken, biraz şanslıysanız ulusal parkta yaşayan Lady Liuwa isimli yalnız aslanı da görebilirsiniz.

Bale Dağları Ulusal Parkı, Etiyopya

Etiyopya'nın büyüleyici atmosfere sahip Bale Dağları; siyah yeleli aslan, dev orman domuzu ve siyah leopar gibi nadir türlere yaşam olanağı tanıdığı için doğaya meraklı gezginlerin ilgisini çekiyor. Hatta mistik görünümü ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Harenna Ormanı'nda dolaşırken, bu türlere ek olarak henüz sınıflandırılmamış canlılara da denk gelebilirsiniz. O yüzden ulusal parktaki gezi rotanızı takip ederken, fotoğraf makinenizin kullanıma hazır durumda olduğundan emin olun.

Bale'de, aynı zamanda binlerce dev mol faresi bulunuyor. Görünümü pek sevimli olmasa da bu canlılar, son derece ender gözlemlenebilen Etiyopya kurdunun favori besini konumundalar. Ulusal parkta yaşayan güzel ve zarif kurtların sayılarının, 400 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Laikipia Platosu, Kenya

Safari tutkunları için Afrika'nın geri planda kalmış birbirinden güzel ulusal parklarını sıraladığımız listemizde doğal çeşitlilik açısından zengin sıradaki bölge, Kenya sınırları içerisindeki Laikipia Platosu. Gerçi Kenya Dağı'nın gölgesindeki alan, ulusal park statüsünde değil. Ancak ülkenin bu kesiminde doğal yaşam, yeni uygulamaya konulan koruma ve topluluk geliştirme programları sayesinde hızla gelişme imkânı buluyor.

Platoda faaliyet gösteren Sabuk Lodge'da konaklamayı tercih ederseniz, safari turlarına katılarak Nalare Koruma Alanı'nı detaylı bir şekilde gezebilirsiniz. Sonrasında şempanze barınağını ziyaret edebilirsiniz. Tabi bu arada bölgenin büyük beşlisi; yani leopar, fil, aslan, bizon ve gergedanlarla karşılaşabilirsiniz.

Bwabwata Ulusal Parkı, Namibya

Namibya denildiğinde birçok gezginin aklına çöl ve kum yığınları ile kaplı bir ülke geliyor. Ancak Caprivi Ucu'nda yer alan Bwabwata Ulusal Parkı, Okavango ve Kwando nehirlerinin arasında uzanan sulak alanları ve savanaları ile bu düşünceye tezat oluşturan bir profil sergiliyor.

Koruma alanı, doğal çeşitliliği nedeniyle oldukça fazla ilgi gören Botsvana'daki Chobe Ulusal Parkı'na bitişik konumda. Ancak komşusu popülerliği sayesinde arazi araçlarının oluşturduğu konvoylar ve teknelerle doluyken, Bwabwata doğa tutkunlarına rahatça gözlem yapabilecekleri, çok daha sakin bir ortam sunuyor. Aynı nedenden dolayı 430 kuş türü ile beraber kalabalık fil, bizon, büyük kedi ve antilop sürüleri Namibya'nın az bilinen ulusal parkında yaşamlarını sürdürmeyi tercih ediyor.

Liwonde Ulusal Parkı, Malavi

Safari tutkunları için Afrika'nın geri planda kalmış birbirinden güzel ulusal parklarından oluşan bir liste hazırlarken, son yıllarda kıtanın ziyaret edilmeye değer safari destinasyonları arasında sayılan Malavi'yi atlamamak gerekiyor. Ülkenin bu konuma gelmesinde, koruma çalışmaları sayesinde birçok bölgeyi yeniden hayata döndüren African Parks şirketinin Liwonde Ulusal Parkı'nda yürüttüğü projelerin payı oldukça fazla.

Shire Nehri'nin zenginlik kattığı Liwonde'de araştırmacılarla birlikte aslanların ve gergedanların izini sürme fırsatı bulabilirsiniz. Geçtiğimiz son iki yılda büyük beşli popülasyonu hızla artan koruma bölgesinde gerçekleştirebileceğiniz en önemli aktivite ise nehir turlarına katılmak. Çünkü bu turlar sırasında su kuşlarını, su aygırlarını, timsahları, filleri ve çeşitli böcek türlerini gün batımının eşsiz manzarası eşliğinde gözlemleyebilirsiniz.