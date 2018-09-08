Ağrı gezilecek yerler: Tarihi Paleotik çağlara kadar uzanan Ağrı’nın gezilecek yerleri…

Ağrı birçok önemli noktasıyla dikkat çekiyor. Eski dönemlerde Karakilise, Ararat ve Karaköse olarak anılan şehir Orta Asya’dan gelen kavimlerin geçiş noktasında olmuştur. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı kültürleri bünyesinde yaşamış onlarca tarihi yapıyla turizme önemli katkılar sağlamaktadır. 1921 yılında Sovyetler Birliği ile yapılan antlaşmayla Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil edilen Ağrı gezi rehberi…

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Ağrı’nın adı Tevrat’ta Nuh Tufanı ile başlayan ve efsanelere göre insan neslinin, dağa oturan gemiden inerek, dünyaya yayıldığı için Ararat Dağı ve Ülkesi olarak geçiyor… Tarihi Paleotik çağlara kadar uzanan, Hititler, Urartular, Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Ağrı’da görülmesi gereken birçok yer bulunuyor.

AĞRI’NIN GEZİLECEK YERLERİ

MEYA(GÜNBULDU) MAĞARASI

Diyadin ilçe merkezine 12 km uzaklıktaki Günbuldu köyündedir. Antik bir kent görünümündeki yerleşim yerinde mağaralar ve tarihi kalıntılar köyün 400 m uzağında bulunmaktadır. Kayalara oyularak yapılmış, barınma yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralar oldukça ilgi çekicidir. Barınak ve ibadethanelerde değişik inançların izleri görülmektedir.Oldukça tahrip edilmiş kentten, günümüze mihrap, haçlı taşlar ve mezarlar kalmıştır. Değişik inançların izlerine rastlanan bölgede birçok tapınak, barınma yeri, oda ve mağaralar vardır. Yapılan odalar özellikle tehlikelerden korunmak amacıyla kayalar üzerine inşa edilmiştir. Köklü bir tarihin yanı sıra önemli bir kültür değeri de bulunan şehirdeki bu bölgede, aynı zamanda Hz. Ali’nin atının ayak izleri olduğu tahmin edilen taşlar da bulunmaktadır.

AĞRI DAĞI

Türkiye'nin en yükseği olan Ağrı Dağı (5137 metre) sönmüş bir volkandır. Doğu Anadolu Volkan dizisi üzerinde yükselen bu dağ Ağrı Dağı, Ararat (Selçuklular döneminde; Eğri Dağ, resmi adıyla Büyük Ağrı Dağı), zirvesi 4 mevsim boyunca erimeyen kar ve takke buzulu ile kaplı bir dağdır. Türkiye’nin doğu ucunda, Ağrı ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Dağ, İran’ın 16 km batısında ve Ermenistan’ın da 32 km güneyindedir

İSHAK PAŞA SARAYI

Doğubayazıt' ın 7 km. güney doğusunda, Eski Beyazıt'a ve ovaya hakim yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş bir saraydır. Birinci Dünya Savaşı’na kadar Bayazıt Sancağı bu saraydan yönetildi. Sarayın yapımına 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmış, Küçük İshak Paşa zamanında 1784'te (99 yılda) tamamlanmıştır. Mimarı, Ahıskalı ustalardır. 7.600 metrekarelik bir alan üzerine oturtulan saray, Topkapı Sarayı'ndan sonra ikinci teşkilatlı saraydır. Bir Osmanlı Dönemi Yapısı İshak Paşa Sarayı Görkemli özel mimarı yapısı, anıtsal taç kapıları, haremi, selamlığı, cami ve yüzlerce odası ile görülmeye değer bir şaheserdir. Halk arasında çeşitli efsanelere konu olan sarayın mimarı meçhuldür…