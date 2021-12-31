Ağrı’da sıcaklık eksi 25’e düştü! 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşünce dere ve göller dondu. Yolluyazı köyündeki mağara ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

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Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ağrı’da hayat durma noktasına geldi.

Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü ilde köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını battaniye, naylon ve brandalarla korumaya çalıştı.

Yolluyazı köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

“BÖYLE SOĞUK GÖRMEDİM”

Kütahya’dan yakınlarını ziyaret için Ağrı’ya giden Hasan Mudul, “Hava çok soğuk. Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Kütahya’da da soğuk vardı ama böyle değildi. Burada insanın kanını donduran bir soğuk var. Mücadele etmesi zor bir soğuk. Ellerim 5 dakika dışarıda kaldığı zaman mosmor oluyor. Suyu havaya attığın zaman donarak düşüyor. Esnaf bu durumda ne yapıyor bilmiyorum. Sokaklar bomboş. İnsanlar soğuktan dışarı çıkamıyor” dedi. (DHA)

