Ahlat’ta açan sarı düğün çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu

Ahlat ilçesine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyünün yakınlarında bulunan ovada açan sarı düğün çiçekleri, güzelliğiyle görenleri mest etti.
Ovanın tümünü sarıya boyayan çiçekler ve arka fonda bulunan Süphan Dağı’nın karlı manzarası görenleri hayran bırakıyor.
Fotoğraf tutkunlarının dikkatini çeken sarı renge bürünen ova, birçok ziyaretçinin uğrak yeri oluyor.
Sarı çiçeklerin içinde çocukları ile birlikte gezen aileler güzel vakit geçirirken, fotoğraf tutkunları ise oluşan manzarayı fotoğraflayarak arşivlerine katıyor. (İHA)