AİHM Hasankeyf başvurusunu reddetti

Mahkeme, “Kültür mirasının korunmasına yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) dayandırılabilecek genel bir bireysel hak bulunduğuna dair Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında bir görüş birliği ya da eğilim şimdiye kadar söz konusu olmamıştır” diyerek başvurunun AİHS kapsamına girmediğine hükmetti.

Hasankeyf’teki kültürel mirasın korunması için AİHM’e başvuru Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Metin Ahunbay, Prof. Dr. Oluş Arık, gazeteci Özcan Yüksek ve avukat Murat Cano tarafından 2006 yılında yapılmıştı.

Başvuru sahipleri, AİHS’nin özel yaşama saygıyla ilgili 8’inci maddesi ve 1’inci Protokol’ün eğitim hakkıyla ilgili ikinci maddesine atıfta bulunarak Ilısu barajının inşasının mevcut ve gelecek nesilleri kapsayacak şekilde insanlığın eğitim hakkının ihlali olacağını savunmuştu.

Başvuruda, bazı tarihi eserlerin taşınması planının hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı, çok sayıda arkeolojik kalıntının taşınmaya uygun olmadığı kaydedilmişti.

Başvuru sahipleri ayrıca baraj projesinin çevre ve bölgenin ekolojisi açısından son derece olumsuz etkileri olacağına dikkat çekmişti.