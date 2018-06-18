Akçakoca’nın gezilecek yerleri: Türkiye’de turizmin başladığı yer Akçakoca

Düzce'nin denize açılan kapısı konumunda en büyük ilçesi olan ve Türkiye'de turizmin ilk olarak başladığı yer olarak kabul edilen Akçakoca'nın tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler olan yakınlığı nedeniyle özellikle kısa tatiller için sıklıkla tercih edilen Akçakoca, tarihi ve doğal güzellikleri ile yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Şimdi Akçakoca’nın gezilecek yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız…

AKÇAKOCA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

KURUGÖL KANYONU

Kurugöl Köyünde bulunan Şelale ve Kanyon, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktadır. Kolay ve zor derecelerden oluşan, akarsu kenarı boyunca yürüyüş parkuru ile doğa ve macera severler için stresten uzak, eşsiz doğasıyla, Akçakoca'nın görülmesi gereken güzelliklerinden biridir. Bölge, trekking, foto-safari, kaya tırmanışı için oldukça uygun. Bölge, 2004 yılında mesire alanı olarak, 2011 yılında da Tabiat Parkı olarak tescil edilmiştir.

FAKILLI MAĞARASI

Akçakoca’nın en çok rağbet gören gezi noktalarından biridir Fakıllı Mağarası. Toplamda 1012 metre uzunluğunda olan, ancak sadece 350 metresi ziyarete açık olan mağaranın astım hastalığına iyi geldiği biliniyor. Mağaranın içinde çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler vardır. Özellikle “Beyaz Oda” olarak anılan bölgeler damlataş bakımından zengindir. Mağara yağışlı dönemlerde, düden girişler ile ciddi miktarda su girişi almaktadır.



CENEVİZ KALESİ

İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometrelik bir uzaklıkta yer alıyor. Akçakoca'nın simgesi haline gelen Ceneviz Kalesi, “Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici listesine adını yazdırmıştır. Moloz taşlarla inşa edilmiş olan kalenin, kara tarafından giriş kapısı ve yanında da yüksek bir kulesi bulunmaktadır. Kale avlusu içerisinde günümüzde dilek kuyusu olarak bilinen 5.30 metre çapında o dönemde su ihtiyacını karşılayan su sarnıcı bulunmaktadır. Doğusunda ve batısında, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından Karadeniz sahillerine verilen mavi bayraklı plajdan biridir.

AKTAŞ ŞELALESİ

Aktaş Köyü sınırlarındadır. Akçakoca’nın merkezine 11 kilometre, Aktaş Köyüne 3 kilometre mesafede bulunan şelale, doğası, çevresindeki zengin bitki örtüsü ile Akçakoca'nın görülmeye değer doğal güzelliklerindendir. Bölgeye deniz turizmi için gelen turistlerin yeni keşfetmeye başladığı yerlerden biri olan Aktaş Şelalesi, 50 m yüksekten düşen suyun sesi ve etrafını saran yeşillikler arasında trekking, Foto-safari gibi doğa sporları için oldukça uygundur. Aktaş Şelalesi aynı zamanda Akçakoca’nın önemli yürüyüş parkurlarından birine sahiptir. Akçakoca çevre yolu Göktepe Köyü ayrımından yürüyüşe geçilen parkur 10 kilometredir.

HEMŞİN CAMİİ

150 yıllık bir geçmişe sahip ve iki kattan meydana gelen caminin ilk katı taştan, ikinci katı ise ahşaptan yapılmıştır. Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çantı tekniği kullanılarak inşa edilen caminin, minaresi de ahşaptır. Hemşin Camii mihrap ve minberi, tavan işçiliği ile dikkat çekmektedir. Cami ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve aynı ismi taşıdığı Hemşin Köyü’nde yer almakta. Genel olarak Manav Türklerinin yerleştiği köylerde bulunan çantı tipi camiler Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki en eski dini mimari örneklerinden biridir.

CUMAYANI

Akçakoca şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktadır. Akçakoca Kent Konseyi, çevre ve doğal yaşam ile ilgili çalışmaları çerçevesinde Cumayanı Mesire Alanı'ndaki 3 adet çınar ağacının Ankara Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 12.06.1995 tarih ve 4023 ve 02.06.1996 tarih ve 4637 sayılı kararlarıyla “Doğal Anıt” olarak tescil edilmiştir. Piknik ve mesire alanı olarak düzenlenen bölge, aynı zamanda Selçuklular'dan kalma tarihi hamam kalıntısı, Tarihi Evliya Camii ve Evliya Ahmet Dede Türbesi ile de dikkat çekmektedir. Bölge doğa yürüyüşü için oldukça uygundur.