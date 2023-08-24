Akdamar Kilisesi 11’inci ayine hazırlanıyor

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenecek ayin için hazırlıklar başladı.

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Gevaş ilçesinde Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan Akdamar Kilisesi’nde 2005’te restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanması ile tarihi kilise, 2007’de uluslararası bir törenle ‘anıt müze’ olarak açıldı.

Tarihi Akdamar Kilisesi’nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. Yurt içinden ve dışından binlerce turistin katıldığı ayin, bu yıl 10 Eylül’de 11’inci kez yapılacak.

“YÜZLERCE KİŞİ MİSAFİRİMİZ OLACAK”

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de ayin için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Sezer, “1750 rakımda dünyanın en güzel noktalarından biriyiz. Bu rakımda mavinin, yeşilin ve beyazın değişik tonlarını yaşayabiliyoruz. Her yıl değişik ülkelerden gelen misafirlerimizi Akdamar Adası’nda misafir ediyoruz. Bu yıl da ülkemizin hoşgörü kültürünün ne kadar büyük olduğuna ilişkin Akdamar Adası’nda çok güzel bir ayin gerçekleştireceğiz. Yüzlerce kişi misafirimiz olacak” dedi.

Bölge insanının son 40 yılda terör olaylarından maddi ve manevi çok ciddi zarar gördüğünü anlatan Sezer, “Bu tür etkinlikler en azından o sıkıntıların azalmasına zemin hazırlayacaktır. Her yıl olağanüstü bir ilgi de alaka var” diye konuştu. (DHA)