Akdeniz’in ilk çocuk şehri QCity, Ela Quality Resort Belek’te kuruldu

11 yıldır Akdeniz bölgesinin en çok tercih edilen çocuk dostu aile oteli Ela Quality Resort Belek’te, Akdeniz’in ilk çocuk şehri kuruldu. Dünyada çok yaygın olan eğlence ve eğitimin buluştuğu ‘edutainment’ konseptinin kurgulandığı Q City’de çocuklar, uzman hocalar eşliğinde çeşitli meslekleri öğrenip kendi paralarını kazanıyor.

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Ela Quality Resort Belek, çocuklu misafirlerinin unutulmaz anlar yaşaması için tüm hizmet ve ayrıcalıkların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bir tatil deneyimi sunuyor. Çocuklara sunduğu özel hizmetleri ile 11 yıldır turizm sektörüne yön veren ve Akdeniz Bölgesinin en çok tercih edilen çocuk dostu aile oteli Ela Quality Resort Belek, Akdeniz'in ilk çocuk şehri Q City ile çocuk klübü anlayışını bir adım ileri taşıyor.

Dünyada çok yaygın olan eğlence ve eğitimin buluştuğu ‘edutainment' konseptinin kurgulandığı Q City'de çocuklar, uzman hocalar eşliğinde çeşitli meslekleri öğrenip kendi paralarını kazanıyor. Q City'de çocuklar İtfaiye İstasyonu, Hastane, Diş Kliniği ve Moda Evinde eğlenirken öğreniyor ve gün sonunda kazandıkları Q City parasını harcıyor.

TATİL VE KİŞİSEL GELİŞİM

Uzman hocalar eşliğinde itfaiye istasyonunda yangın anında yapılması gerekenleri öğrenen minik itfaiyeciler, diş kliniğinde ise diş sağlığı hakkında bilgileniyor. Doktorda güneş çarpması gibi vakaları ve yapılması gerekenleri öğrenen minik doktorlar, moda evinde kendi seçtikleri kıyafetlerle mini bir defile yapıyor.

ÇOCUK RESEPSİYONU OLAN TEK OTEL

Everland Q çocuk kulübü ile turizm sektörüne yön veren Ela Quality Resort Belek'te minikler, otele girdikleri andan itibaren kendilerini önemli ve özel hissediyor. Tatillerine ‘Çocuk Resepsiyonu'nda karşılanarak başlayan minikler, gündüz ve gece aktiviteleri ile tatil boyunca ailelerine ihtiyaç duymadan keyifli vakit geçiriyor.

Everland Q'da 0-3 yaş arası bebek odası, sinema odası, lego odası, top havuzu ile gündüz ve akşam aktivitelerinin yapıldığı geniş bahçede çocuklar gönüllerince eğleniyor. Ayrıca spordan tiyatroya, eğitimden beslenmeye kadar tüm yaş gruplarındaki çocuklara yönelik özel hizmetler veriliyor.

160 FARKLI BAKIM VE MASAJ PAKETİ

Sadece çocukları değil, büyükleri de düşünen Ela Quality Resort Belek, misafirlerine daha sağlıklı olmak, daha iyi görünmek, bedensel ve ruhsal bütünlüğü sağlamak için “iyi yaşamaya” adanmış bir dünya sunuyor. Fitnesstan SPA'ya, masajdan doğru beslenmeye, cilt bakımından hamama yaşam kalitenizi ve enerjinizi yükseltecek hizmetler sizi bekliyor.

Ela Quality Resort Belek, Ab-ı Zen Spa & Rituals Lounge markası ile bu alandaki hizmet anlayışı ve kalitesini, Avrupa'da kabul edilen SPA kalite standardı olan Europespa Wellness sertifikası ile belgeliyor. Ab-ı Zen Spa, kullandığı yüzde 100 organik ve naturel ürünlerle 160 farklı bakım ve masaj hizmeti vererek, misafirlerini baştan aşağı yenilenecekleri bir yolculuğa çıkarıyor.

DÜNYA MUTFAKLARI BİR ARADA

Dünya mutfaklarının lezzetlerini bu ülkelerinin atmosferini yaşatarak sunan Ela Quality Resort Belek'de, Osmanlı mutfağı füzyon anlayışıyla yepyeni lezzetlere kapı açıyor. Ayrıca İtalyan, Fransız, Meksika, Japon ve Balık restoranları da misafirlerin vazgeçilmez lezzetler aradığı A'la Carte restoranlar olarak öne çıkıyor.

ÖDÜLLER KALİTEYİ TESCİLLİYOR

Dünya turizm sektöründe, ‘prestij' olarak kabul edilen bir çok ödüle sahip olan Ela Quality Resort Belek'in hizmet ve kalite anlayışı uluslararası alanda da tescilleniyor. Ela Quality Resort Belek, TUI Travel misafirlerinin değerlendirmeleri sonucu verilen ‘TUI Holly ve Top Quality', ‘HolidayCheck'in tarafından verilen ‘En Çok Tavsiye Edilen Oteller', ‘Top Hotels' tarafından verilen ‘Hizmette Mükemmellik', Tripadvisor' tarafından verilen ‘Mükemmeliyet', ‘Booking.com Mükemmellik', ‘Coral Travel: Starway World Best Hotels', ‘RTK Dünyanın en iyi 100 oteli', ‘Quality Management Awards: Türkiye'nin en iyi yönetilen Akdeniz Bölgesi Resort Oteli', Tophotels.ru tarafından verilen ‘Dünya'nın en iyi 100 oteli' ve ‘Türkiye'nin en iyi 10 Aile dostu' oteli gibi birçok ödüle sahip.