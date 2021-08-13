Aksu Göleti tabiat parkı olarak tescillendi

Çorum'un Kargı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aksu Göleti, Aksu Tabiat Parkı olarak tescil edildi. Aksu Tabiat Parkı, Sıklık ve Çatak Tabiat parklarından sonra Çorum'un üçüncü tescilli tabiat parkı oldu.

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Sinop-İstanbul karayolu üzerinde bulunan ve sarıçam, karaçam, göknar gibi birçok ağaç türü ve otsu bitkiyi üzerinde barındıran alan, kızılgeyik, karaca, vaşak gibi birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapmaktadır.

Aksu Tabiat Parkı, gerek bitki örtüsü çeşitliliği, gerekse alanın içerisinde yer alan Aksu Göleti’nin oluşturduğu eşsiz değeri ile Çorum’un önemli bir ekoturizm alanı olma potansiyelini taşımaktadır. (İHA)