Akyaka gezilecek yerler: Maviyle yeşilin kesişim noktası Akyaka

Gökova Ovası ile Gökova Körfezi arasında yer alan, mavi ile yeşilin kesişim noktasında, ahşap oymalı meşhur evleri ile Akyaka'nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Muğla ili sınırları içinde yer alan “sakin şehir” unvanına sahip Akyaka, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Antik çağlardan beri üzerinde yerleşim olduğuna inanılan yörede gezilecek tarihi ve turistik yerlerden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

AKYAKA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

KADIN AZMAĞI DERESİ

Akyaka'nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı deresi doğal bir akvaryum gibi. Bu alan 1. Derece Sit Alanı olarak korunuyor. Kadın Azmağı Deresi (Akyaka Azmak Deresi), su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor. 1200 metre uzunluğundaki Kadın Azmağı Deresi'nde teknelerle 35 dakikalık gezi turları yapılıyor. Dereyi tekne ve kanolarla gezen turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Kadın Azmağı Deresi’ni her sene 1 milyondan fazla turist ziyaret ediyor.

SAKARTEPE SEYİR TERASI

Sakartepe Seyir Terası, 900 metre yükseklikte Gökova Körfezi’nin ve çevresinin eşsiz doğal güzelliğini sunuyor. Sakartepe’nin seyir terası, genellikle Akyaka’ya giderken yolda mola vermek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Muğla-Marmaris yolu üzerinde Kızılağaç Köyü'nü geçince hemen Sakar Geçidi'ne ulaşılıyor. Yaklaşık 500 metre sonra sağa orman içine uzanan yol sonunda Sakartepe'ye ulaşılıyor. Sakar Geçidi'nin üzerinde belli aralıklarla seyir alanları, park alanları bulunuyor.

AKYAKA EVLERİ

Akyaka'nın az katlı evleri ve cephelerindeki ahşap işçiliği, beldeye kendine has ayrı bir kimlik katıyor. Korunmakta olan bu Akyaka Evleri, doğal güzelliklerinin yanı sıra, binlerce yıldır Güney Batı Anadolu'da yaşayan çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor. Tarihi dokusu ve farklı mimarisiyle öne çıkan ahşap Akyaka evlerinin her biri diğerinden güzel bahçelere sahip. Begonvillerin sarmaladığı bu şirin evler dantel gibi işlenmiş ahşap oymalarla süslü. Akyaka evlerinin mimarisi Ulalı ressam ve sanatçı Nail Çakırhan'a ait. Nail Çakırhan, Akyaka'da kendisi için yaptığı ev ile Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştır.

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AKYAKA SAHİLİ

Akyaka Sahili, Muğla'nın Mavi Bayrak çevre ödülüne sahip 100 plajından biri. Akyaka Halk Plajı olarak da bilinen Akyaka Sahili, 250 metre uzunluğu ve 15 metre genişliğiyle Akyaka'nın en çok tercih edilen yüzme alanı. Kıyıdan onlarca metre ilerlendiğinde ancak derinleşen Akyaka Sahili, özellikle yüzme bilmeyenler ve çocuklu ailelerin tercihi. Bedensel engelliler için erişilebilir nitelikte olan sahilin hemen arkasında kafe ve restoranlar bulunuyor.

ÇINAR PLAJI

Akyaka merkezinden 3 kilometre uzaklıkta olan Çınar Plajı, küçük taşlardan oluşan yapısıyla kumsal sevmeyenlerin tercihi. Kıyıdan birkaç metre sonra derinleşen denizi sayesinde yüzmek için elverişli olan Çınar Plajı'nın ortasından geçen ‘azmak' denilen soğuk su denize karışıyor.

KİTESURF ALANI

Türkiye'nin en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) alanları arasında gösterilen Akyaka'da merkeze 20 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan kitesurf alanı, sıra dışı, heyecanlı bir deneyim isteyenler için ideal.

SEDİR ADASI

Marmaris’in 16 kilometre kuzeyinde bulunan turistik ve mutalaka görülmesi gereken yerlerdendir.Sedir Adası, Kedrai Antik Kenti ve ünlü Kleopatra Plajı ile tanınıyor. Kedrai sedirler anlamına gelir. Özellikle gemi omurgası yatırmada kullanılan dayanıklı ağaç sedirin adada varlığı bilinmemesine karşın, eski Yunanca'daki anlamı budur. Rodos Karşıyakası'nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Kedrai, surlarla kuşatılmıştı. Kule ve duvarları kıyıda izelenebilen kentin orta kesiminde Dor düzeninde günümüze ancak temelleri ulaşabilmiş Apollon tapınağı bulunur. Agora, çeşitli yapı kalıntıları ve kent nekropolisinin yanı sıra, adanın doğu kesiminde ise yüzü kuzeye bakan ve oldukça iyi durumda tiyatrosu vardır. Knidos gibi büyük kentleşmeleri saymazsak, Rodos Karşıyakası olarak adlandırılan Marmaris-Bozburun yöresinde, İlkçağ yerleşimlerinin ancak üçünde tiyatro görülür. Adanın altın sarısı kumları ile ilgili bir anlatım şöyledir; Kumların Mısır Kraliçesi Kleopatra ile sevgilisi Roma'lı Komutan Antonius'un adada buluşmaları için Mısır'dan gemilerle getirildiği şeklindedir. Adanın kuzey kıyısındaki kumlar, özel biçimde oluşan kalker damlacıklarıdır ve Ege ve Akdeniz'de Sedir dışında sadece Girit Adası'nda görülür. Ada ve çok özel jeolojik oluşumlar sonucu ortaya çıkan ve giderek azalan kumlar koruma altına alınmıştır.