Alanya Uluslararası Turizm Ve Sanat Festivali başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçüyle başladı.

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Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 18’inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı.

Radyo D ve Dream Türk’ün medya sponsoru olduğu, sunuculuğunu Radyo D’nin ‘Sarı Şeker’ lakaplı sunucusu Sema Eryiğit Emek’in yaptığı festivalin Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne protokol üyeleri, Antalyalılar, yerleşik yabancılar ve tatilciler katıldı.

Mehteran takımı ile çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle yer aldığı kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü.