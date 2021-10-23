Almanya’dan bisikletiyle yola çıkan gezgin Gelibolu’ya ulaştı

Almanya'dan 8 ay önce Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkan gezgin Recai Karacapak (47), 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından Çanakkalenin Gelibolu ilçesine ulaştı.

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Köln’de yaşayan inşaat mühendisi Recai Karacapak, 8 ay önce yanına aldığı Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkıp, Türkiyeye geldi. Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsayan 9 bin kilometrelik bisiklet yolculuğunun ardından Recai Karacapak’ın son durağı Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi oldu. Recai Karacapak’ı Gelibolu’da gezgin Selim Yılmaz karşıladı.

Arkasında Türk bayrağı ve bisikletiyle, dünyaya Türk kültürünü tanıtmak için yola çıktığını belirten Karacapak, 9 bin kilometrelik hem yurt dışı, hem de yurt içi yolculuğunda kış sezonunun son durağının İstanbul olacağını söyledi.



Selim Yılmaz rehberliğinde Gelibolu’daki tarihi mekanları gezen ve Fener Tepesindeki Bayraklı Baba Türbesini ziyaret edip, Barış dolu bir dünya dileyerek bayrak asan Recai Karacapak, ilçede bir gün kalacağını ve sonra da yola devam edeceğini ifade etti.

İSTANBUL’DA BİTECEK

Gelibolu’dan ayrıldıktan sonra, Tekirdağ üzerinden İstanbul’a gideceği ve yolculuğunu burada sonlandıracağını kaydeden Karacapak, amacının, Türkiye’de insanların barış ve kardeşlik içerisinde güzel bir hayat sürdüğünü göstermek olduğunu belirterek, Bisikletimle Almanya’dan geliyorum. 8 ay önce Almanya’dan Edirne’ye, Kapıkuleye. Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinden Çanakkale’ye ulaştım. 9 bin kilometre yol yaptım dedi.

DHA

