Almanya’dan Türkiye’ye yürüyerek 64 günde geldi

Almanya’nın Manheim kentinde yaşayan Celil Yahya Yıldız, yanına sırt çantası, yiyecek, uyku tulumu ve yağmurdan ıslanmamak için aldığı küçük tentesiyle yürüyerek Türkiye’ye geldi.

Kapıkule Kapısı’ndan yurda giriş yapan Yıldız, 64 günde Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı. Yıldız, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi’nde mola verdi.

HEDEFİ İSTANBUL BOĞAZI’NI GEÇMEK

Yıldız, yürüyerek Türkiye’ye gelme fikrine ailesinin önce karşı çıktığını belirterek, daha sonra da destek verdiğini söyledi.

Yıldız, şöyle konuştu:

* Ben yürümeyi, yeni insanlarla tanışmayı, yeni ülkeleri görmeyi çok seviyorum. 64 gün önce Almanya sınırından yola çıktım. Hedefim İstanbul Boğazı’nı geçmek. Ondan sonrası belli değil. Boğazı geçerken vereceğim karara göre ya yürüyeceğim ya yürümeyeceğim.

* Yolculuğa başlarken çok heyecanlıydım. Biliyordum ki önümde en az 2 bin 500 kilometre yol vardı. Üç gün sonra yürümekten çok mutlu oldum. Çok fazla insan gördüm. İnsanlar bana hep yardım etti. (DHA)