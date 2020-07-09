Almanya’nın ‘Aşıklar Köprüsü’ Hohenzollern

Almanya'nın Köln kentinin sembollerinden olan Hohenzollern Köprüsü, parmaklıklarına asılı onbinlerce asma kilit ile de ünlü.

Köprünün 110 yıllık bir geçmişi olmasına karşın kilit asma geleneği oldukça yeni.

Yaklaşık 15 yıl önce bir çiftin, birlikteliklerinin sembolü olarak köprüye asma kilit takıp anahtarını üzerinden geçtiği Ren Nehri’ne atmasıyla başlayan süreç, köprüyü ‘aşıklar köprüsüne’ dönüştürmüş.

O günden bu yana aşıklar köprüye kilitleri asıp anahtarlarını Ren Nehri’ne atıyorlar.

Köprünün tarihine gelince, inşasına 1907 yılında başlanıp 1911 yılında tamamlanmış.

Başlangıçta demiryolu ile karayolu için kullanılan köprü 1945 yılından sonra günümüze kadar sadece demiryolu köprüsü ve yaya geçidi olarak kullanılıyor.

Almanya’nın en yoğun olarak kullanılan demiryolu köprüsü olan Hohenzollern, Köln Hauptbahnhof ile Köln Messe/Deutz istasyonlarını da birbirlerine bağlıyor.

II. Dünya Savaşı dönemindeki en önemli köprülerden biri olan Hohenzollern Köprüsü hava bombardımanlarına rağmen ağır hasar görmemiş.

Ancak Müttefik Kuvvetler’in Köln şehrinin batı kıyısını işgal etmeye başladığı 6 Mart 1945’te Alman istihkam birimi tarafından havaya uçurulmuş.

Savaşın bittiği 8 Mayıs 1945 tarihine kadar yeniden yapılandırılmış.

Toplam uzunluğu 409,19 metre olan Hohenzollern Köprüsünden, günümüzde günde 1200’den fazla tren geçiyor.