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Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı
Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı
Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin güneyinde yer alan Müritz Milli Parkı, yemyeşil doğası, sulak alanları, temiz havasıyla doğaseverler için bir cazibe merkezi.
Seyahat 15 Şubat 2020 - 12:03

1990 yılında milli park ilan edilen bölge, toplam 318 km2’lik bir alanı kapsıyor.

Foto: DepoPhotos

Müritz Milli Parkı iki bölüme ayrılmış.

Foto: DepoPhotos

Büyük parçası, Müritz Gölü’nün doğusundan Neustrelitz şehrine kadar uzanıyor.

Foto: DepoPhotos

Küçük parçası ise Neustrelitz’in doğusunda yer alıyor.

Foto: DepoPhotos

Ulusal parkın %65’i ormanlarla, %12’si ise gölle kaplı.

Foto: DepoPhotos

Geri kalan bölümü bataklık ve çayırlar oluşturuyor.

Foto: DepoPhotos

Müritz Ulusal Parkı oldukça sulak bir coğrafi alana yayılmış durumda.

Foto: DepoPhotos

Park sınırlarında 100 civarında göl ve birçok küçük su birikintisi bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

Parkı sadece yetişkinler değil, gençler ve çocuklar da ziyaret ediyor.

Foto: DepoPhotos

Okullara özel düzenlenen gezilerle bölgeye gelen çocuk ve gençler burada kamp yapıyor, doğada yaşamanın inceliklerini öğreniyor.

Foto: DepoPhotos