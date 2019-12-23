Almanya’nın devasa su parkı Rulantica

Almanya'nın Rust kentinde bulunan ünlü Europa Park içinde geçtiğimiz ay açılış yapılan 'Rulantica', 450 bin m2'lik alanı ile devasa bir su parkı.

İskandinav tarzıyla inşa edilen parkın yapım süreci 26 ay sürmüştü.

İçinde bir ada, nehirler, mağaralar bulunan Rulantica’da 17 farklı su kaydırağı yer alıyor.

Yapım maliyeti 180 milyon euro olan parkın havuzlarında yapay dalgalar oluşturan bir sistem de mevcut.

Deniz canlıları, palmiyeler, korsan gemileri gibi detaylarla ziyaretçilerini atmosferinin içine çeken park, ekolojik bir anlayışla hizmet veriyor.

3000 güneş modülüyle enerjisi sağlanan parkın atık suyunun yüzde 80’i de özel filtreler sayesinde geri dönüştürülüyor.

Parkın iç mekan sıcaklığı ise yılın her ayında yaz mevsimi hissettirecek şekilde 32 derece olarak ayarlanmış.

Rulantica’ya giriş ücretleri ise yetişkinler için 38,5 euro. 4-11 yaş çocuklarının 35,5 euro ödeyerek adım attıkları parkta 4 yaşından küçüklerden ücret alınmıyor.